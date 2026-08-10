Наш акумуляторний ручний пилосос HV 1/1 Bp Fs ідеально підходить для клінінгових компаній: він ефективно справляється з прибиранням невеликих площ, важкодоступних місць, а також очищенням меблів та оббивки. Набір аксесуарів — насадки для оббивки меблів, підлоги, щілинна насадка, щітка та всмоктувальні трубки — спеціально адаптований для такого застосування. Компактний, зручний, легкий і бездротовий, HV 1/1 Bp Fs вражає потужністю всмоктування та тривалістю роботи від одного заряду, забезпечуючи швидше й маневреніше прибирання, ніж великі мережеві апарати. Його зручно використовувати для очищення салону автомобілів або видалення бруду під час монтажних робіт. Для таких завдань доступні інші спеціально підібрані комплекти аксесуарів. Зверніть увагу: для цієї версії апарату потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і сумісний зарядний пристрій необхідно замовляти окремо.