HV 1/1 Bp Fs
Легкий, потужний та універсальний — ідеальний вибір для клінінгових компаній: акумуляторний ручний пилосос HV 1/1 Bp Fs із широким набором аксесуарів, до якого входять насадки для оббивки меблів, підлоги та щілинна насадка.
Наш акумуляторний ручний пилосос HV 1/1 Bp Fs ідеально підходить для клінінгових компаній: він ефективно справляється з прибиранням невеликих площ, важкодоступних місць, а також очищенням меблів та оббивки. Набір аксесуарів — насадки для оббивки меблів, підлоги, щілинна насадка, щітка та всмоктувальні трубки — спеціально адаптований для такого застосування. Компактний, зручний, легкий і бездротовий, HV 1/1 Bp Fs вражає потужністю всмоктування та тривалістю роботи від одного заряду, забезпечуючи швидше й маневреніше прибирання, ніж великі мережеві апарати. Його зручно використовувати для очищення салону автомобілів або видалення бруду під час монтажних робіт. Для таких завдань доступні інші спеціально підібрані комплекти аксесуарів. Зверніть увагу: для цієї версії апарату потужний акумулятор Kärcher Battery Power+ і сумісний зарядний пристрій необхідно замовляти окремо.
Особливості та переваги
З великим фільтром для води та потужною турбіною.Потужне прибирання на всіх типах поверхонь.
Компактний, легкий і зручний у використанні.Дозволяє працювати в усіх напрямках (застосування на 360°).
З ефективним режимом eco!efficiency.Заощаджує енергію та подовжує час роботи від акумулятора. Знижує рівень шуму під час роботи.
Технологія Real Time для зручної роботи.
- Відображення залишкового часу роботи на дисплеї акумулятора Kärcher Battery Power+ у реальному часі.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|0,9
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|70
|Витрата повітря (л/с)
|33
|Розрідження (мбар/кПа)
|47 / 4,7
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Продуктивність від 1 заряду батареї (м²)
|макс. 100 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (/хв)
|Режим eco!еfficiency: / макс. 42 (3,0 А·год) Режим живлення: / макс. 25 (3,0 А·год) Режим eco!еfficiency: / макс. 29 (2,5 А·год) Режим живлення: / макс. 22 (2,5 А·год)
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|313 x 115 x 315
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 505 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для підлоги
- Насадка для м'яких меблів
- Щілинна насадка
- Щіткова насадка
- Патронний (картриджний) фільтр.: Паперовий
- Фільтр попереднього очищення
Оснащення
- Режим eco!еfficiency
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить для очищення оббивки меблів або прибирання у важкодоступних місцях.
- Очищення транспортних засобів.
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ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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