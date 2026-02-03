Профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic
Новый профессиональный пылесос сухой уборки T 7/1 Classic - чрезвычайно легковесный и одновременно мощный и бесшумный аппарат.
Новый пылесос сухой уборки T 7/1 Classic - самый лёгкий из существующих профессиональных пылесосов Karcher (всего 3,5 кг). Это базовый, простой и одновременно мощный и бесшумный аппарат с разрежением 230 мбар и уровнем шума 63 Дб(А). Эти превосходные характеристики в сочетании с практичным дизайном делают T 7/1 Classic отличным экономрешением для клиентов целевых групп клининга, гостиниц, ресторанов и кейтеринга, торговых помещений. Стандартный комплект поставки включает в себя всасывающий шланг длиной 2 м, 3 всасывающие трубки длиной 0,35 м, переключаемую щетку для пола шириной 270 мм, корзинный базовый фильтр и одноразовый флисовый фильтр-мешок.Пылесос эргономичен, прост в эксплуатации, просто решает проблемы профессиональной уборки даже в чувствительных к шуму зонах
Особенности и преимущества
Малый весВозможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес при одинаковом объеме контейнера по сравнению с моделями конкурентов. Обеспечивает длительную работу без усталости.
Стационарный основной фильтрИзготовлен из прочного флиса. Устойчив: можно стирать вручную при 30 °C.
Выдающаяся мощность всасыванияПрофессиональное качество. Хорошее соотношение цены и качества.
Держатель для сетевого кабеля
- Удобное хранение кабеля питания.
- Надежное крепление кабеля во время транспортировки.
Крепкий бампер
- Защищает мебель, стены и машину от повреждений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|7
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|375 x 285 x 310
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 3 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 350 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Комбинированная насадка для пола.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: Флис
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Держатель для сетевого кабеля
Видео
Области применения
- Для твердых напольных покрытий, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
- Ковровое покрытие
Принадлежности
Запчасти для T 7/1 Classic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.