Професійний пилосос сухого прибирання T 7/1 Classic

Новий професійний пилосос сухого прибирання T 7/1 Classic - надзвичайно легкий і одночасно потужний і безшумний апарат.

Новий пилосос сухого прибирання T 7/1 Classic - найлегший з існуючих професійних пилососів Karcher (всього 3,5 кг). Це базовий, простий і одночасно потужний і безшумний апарат з розрідженням 230 мбар і рівнем шуму 63 Дб (А). Ці чудові характеристики у поєднанні з практичним дизайном роблять T 7/1 Classic відмінним економрішенням для клієнтів цільових груп клінинга, готелів, ресторанів і кейтерингу, торгових приміщень. Стандартний комплект постачання включає всмоктуючий шланг завдовжки 2 м, 3 всмоктуючих трубки завдовжки 0,35 м, щітку для підлоги, що перемикається, шириною 270 мм, кошиковий базовий фільтр і одноразовий флісовий фільтр-мішок.Пилосос ергономічний, простий в експлуатації, просто вирішує проблеми професійного прибирання навіть в чутливих до шуму зонах

Особливості та переваги
Невелика вага
  • Можливість легкого перенесення по сходах (у т. ч. однією рукою).
  • Менша вага за однакового об'єму контейнера порівняно з моделями конкурентів.
Стаціонарний основний фільтр
Тримач для кабелю живлення
Міцний бампер
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Розрідження (мбар/кПа) 235 / 23,5
Витрата повітря (л/с) 40
Споживана потужність (Вт) 850
Об'єм сміттєзбірника (л) 7
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 62
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 3,5
Вага (з упаковкою) (кг) 6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 375 x 285 x 310

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 3 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 350 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
  • Комбінована насадка для підлоги.
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
  • Фільтр захисту електродвигуна
  • Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу

Оснащення

  • Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
  • Тримач для кабелю живлення
Відео

Області застосування
  • Для твердих поверхонь, таких як кахель, природний камінь, ПВХ, лінолеум.
  • Килимове покриття.
Аксесуари
Запчастини для T 7/1 Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
