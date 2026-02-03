Професійний пилосос сухого прибирання T 7/1 Classic
Новий професійний пилосос сухого прибирання T 7/1 Classic - надзвичайно легкий і одночасно потужний і безшумний апарат.
Новий пилосос сухого прибирання T 7/1 Classic - найлегший з існуючих професійних пилососів Karcher (всього 3,5 кг). Це базовий, простий і одночасно потужний і безшумний апарат з розрідженням 230 мбар і рівнем шуму 63 Дб (А). Ці чудові характеристики у поєднанні з практичним дизайном роблять T 7/1 Classic відмінним економрішенням для клієнтів цільових груп клінинга, готелів, ресторанів і кейтерингу, торгових приміщень. Стандартний комплект постачання включає всмоктуючий шланг завдовжки 2 м, 3 всмоктуючих трубки завдовжки 0,35 м, щітку для підлоги, що перемикається, шириною 270 мм, кошиковий базовий фільтр і одноразовий флісовий фільтр-мішок.Пилосос ергономічний, простий в експлуатації, просто вирішує проблеми професійного прибирання навіть в чутливих до шуму зонах
Особливості та переваги
Невелика вага
- Можливість легкого перенесення по сходах (у т. ч. однією рукою).
- Менша вага за однакового об'єму контейнера порівняно з моделями конкурентів.
Стаціонарний основний фільтр
Тримач для кабелю живлення
Міцний бампер
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Розрідження (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|850
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|7
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|62
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|375 x 285 x 310
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 3 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 350 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Комбінована насадка для підлоги.
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Фільтр захисту електродвигуна
- Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу
Оснащення
- Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
- Тримач для кабелю живлення
Області застосування
- Для твердих поверхонь, таких як кахель, природний камінь, ПВХ, лінолеум.
- Килимове покриття.
Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.