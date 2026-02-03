Новий пилосос сухого прибирання T 7/1 Classic - найлегший з існуючих професійних пилососів Karcher (всього 3,5 кг). Це базовий, простий і одночасно потужний і безшумний апарат з розрідженням 230 мбар і рівнем шуму 63 Дб (А). Ці чудові характеристики у поєднанні з практичним дизайном роблять T 7/1 Classic відмінним економрішенням для клієнтів цільових груп клінинга, готелів, ресторанів і кейтерингу, торгових приміщень. Стандартний комплект постачання включає всмоктуючий шланг завдовжки 2 м, 3 всмоктуючих трубки завдовжки 0,35 м, щітку для підлоги, що перемикається, шириною 270 мм, кошиковий базовий фільтр і одноразовий флісовий фільтр-мішок.Пилосос ергономічний, простий в експлуатації, просто вирішує проблеми професійного прибирання навіть в чутливих до шуму зонах