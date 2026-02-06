С щеточным пылесосом Karcher CV 48/2 Adv вы сможете проводить интенсивную очистку на таких объектах, как магазины, гостиницы и рестораны, офисы, общественные здания и шоурумы. Поскольку аппарат обладает большой рабочей шириной, уборка даже большой площади проводится быстро и эффективно. Аксессуары, которые входят в комплект, гарантируют, что даже края и закутки будут почищены без проблем, а оптический датчик регулировки прижима щетки позволяет точно настраивать щетку в зависимости от длины ворса. Такие продуманные решения, как система быстрой замены кабеля "quick-change", система замены и удаления щетки без использования инструментов, запатентированная система замены фильтр-мешков легко, без пыли, подчеркивают преимущества данного аппарата. Пылесос CV 48/2 Adv впечатляет своими эргономическими характеристиками. Такие как, небольшой вес и длительный срок работы.