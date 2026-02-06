Професійний щітковий пилосос CV 48/2 Adv
Щітковий пилосос CV 48/2 Adv відрізняється прекрасним співвідношенням ціни і якості, ергономічністю, простотою використання і високою продуктивністю.
З щітковим пилососом Karcher CV 48/2 Adv ви зможете проводити інтенсивну очистку на таких об'єктах, як магазини, готелі і ресторани, офіси, громадські будівлі і шоуруми. Оскільки апарат має велику робочу ширину, прибирання навіть великої площі проводиться швидко і ефективно. Аксесуари, які входять в комплект, гарантують, що навіть краї і закутки будуть почищені без проблем, а оптичний датчик регулювання притиску щітки дозволяє точно налаштовувати щітку в залежності від довжини ворсу. Такі продумані рішення, як система швидкої заміни кабелю "quick-change", система заміни і зняття щітки без використання інструментів, запатентована система заміни фільтр-мішків легко, без утворення пилу, підкреслюють переваги даного апарату. Пилосос CV 48/2 Adv вражає своїми ергономічними характеристиками. Такі як, невелика вага апарату і велика продуктивність.
Особливості та переваги
Світловий індикатор
Чудове очищенняГнучкий шланг легко знімається, що дозволяє швидко і без зусиль усувати засмічення.
Заміна щітки без застосування інструментівШвидка заміна роликових щіток без використання будь-яких інструментів
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Робоча ширина (см)
|48
|Розрідження (мбар/кПа)
|200 / 20
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|850
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|5,5
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|12
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|65
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|150
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|9,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|13,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|370 x 485 x 1215
Комплектація
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів
- З'ємна всмоктувальна трубка
- Еластичний всмоктуючий шланг
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Стандартна роликова щітка: 1 шт.
Оснащення
- Індикатор стану фільтра
- Рукоятка
- Регульована по висоті рукоятка
Відео
Області застосування
- Килимове покриття.
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
Аксесуари
Запчастини для CV 48/2 Adv
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.