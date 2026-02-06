З щітковим пилососом Karcher CV 48/2 Adv ви зможете проводити інтенсивну очистку на таких об'єктах, як магазини, готелі і ресторани, офіси, громадські будівлі і шоуруми. Оскільки апарат має велику робочу ширину, прибирання навіть великої площі проводиться швидко і ефективно. Аксесуари, які входять в комплект, гарантують, що навіть краї і закутки будуть почищені без проблем, а оптичний датчик регулювання притиску щітки дозволяє точно налаштовувати щітку в залежності від довжини ворсу. Такі продумані рішення, як система швидкої заміни кабелю "quick-change", система заміни і зняття щітки без використання інструментів, запатентована система заміни фільтр-мішків легко, без утворення пилу, підкреслюють переваги даного апарату. Пилосос CV 48/2 Adv вражає своїми ергономічними характеристиками. Такі як, невелика вага апарату і велика продуктивність.