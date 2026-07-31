90-летний юбилей Kärcher: пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition в черном цвете — это высокопроизводительное решение для интенсивного использования на строительных площадках и в производственных цехах. Он полностью соответствует профессиональным требованиям к оборудованию, обеспечивая эффективное удаление пыли и жидкостей в сложных рабочих условиях. Компактный агрегат оснащен ударопрочным 30-литровым контейнером с усиленной конструкцией, металлическими колесами и защитным бампером для повышенной маневренности и долговечности. Инновационная автоматическая система очистки фильтра Tact гарантирует стабильную мощность всасывания при утилизации больших объемов мелкодисперсной пыли, предотвращая засорение фильтра и сокращая необходимость в его ручной очистке. Влагостойкий плоский складчатый фильтр PES обеспечивает эффективное удержание частиц даже в условиях высокой влажности, способствуя созданию чистой рабочей среды. Устройство отличается эргономикой и простотой управления: выбор режимов всасывания осуществляется с помощью поворотного селектора и бесступенчатой регулировки мощности, что позволяет точно настроить рабочие параметры под конкретные задачи. Полностью антистатическая система, включающая токопроводящий всасывающий шланг, металлическое колено и всасывающие трубки из нержавеющей стали, предотвращает накопление статического заряда, что особенно важно при работе с мелкой пылью. Для удобства операторов предусмотрена интегрированная система хранения аксессуаров, позволяющая компактно разместить всасывающий шланг и насадки непосредственно на корпусе. Встроенная розетка с автоматической системой включения/выключения облегчает синхронную работу с электроинструментами, позволяя оператору эффективно удалять пыль в процессе бурения, шлифования или резки материалов.