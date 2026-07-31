90-річний ювілей Kärcher: пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition у чорному кольорі - це високопродуктивне рішення для інтенсивного використання на будівельних майданчиках і у виробничих цехах. Він повністю відповідає професійним вимогам до обладнання, забезпечуючи ефективне видалення пилу та рідин у складних робочих умовах. Компактний агрегат оснащений ударостійким 30-літровим контейнером з посиленою конструкцією, металевими колесами і захисним бампером для підвищеної маневреності та довговічності. Інноваційна автоматична система очищення фільтра Tact гарантує стабільну потужність всмоктування під час утилізації великих об'ємів дрібнодисперсного пилу, запобігаючи засміченню фільтра та зменшуючи необхідність у його ручному очищенні. Вологостійкий плоский складчастий фільтр PES забезпечує ефективне утримання частинок навіть в умовах високої вологості, сприяючи створенню чистого робочого середовища. Пристрій вирізняється ергономікою та простотою керування: вибір режимів всмоктування здійснюється за допомогою поворотного селектора та безступінчастого регулювання потужності, що дає змогу точно налаштувати робочі параметри під конкретні завдання.Повністю антистатична система, що включає струмопровідний всмоктувальний шланг, металеве коліно і всмоктувальні трубки з неіржавкої сталі, запобігає накопиченню статичного заряду, що особливо важливо під час роботи з дрібним пилом. Для зручності операторів передбачена інтегрована система зберігання аксесуарів, що дає змогу компактно розмістити всмоктувальний шланг і насадки безпосередньо на корпусі. Вбудована розетка з автоматичною системою ввімкнення/вимкнення полегшує синхронну роботу з електроінструментами, даючи змогу операторові ефективно видаляти пил у процесі буріння, шліфування або різання матеріалів.