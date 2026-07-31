Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition у чорному кольорі - надійний пилосос для професіоналів, оснащений функцією автоматичного увімкнення та вимкнення електроінструменту, а також системою тактичного очищення фільтра, яка забезпечує безперебійну роботу та підтримує стабільну потужність всмоктування.
90-річний ювілей Kärcher: пилосос для вологого і сухого прибирання NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition у чорному кольорі - це високопродуктивне рішення для інтенсивного використання на будівельних майданчиках і у виробничих цехах. Він повністю відповідає професійним вимогам до обладнання, забезпечуючи ефективне видалення пилу та рідин у складних робочих умовах. Компактний агрегат оснащений ударостійким 30-літровим контейнером з посиленою конструкцією, металевими колесами і захисним бампером для підвищеної маневреності та довговічності. Інноваційна автоматична система очищення фільтра Tact гарантує стабільну потужність всмоктування під час утилізації великих об'ємів дрібнодисперсного пилу, запобігаючи засміченню фільтра та зменшуючи необхідність у його ручному очищенні. Вологостійкий плоский складчастий фільтр PES забезпечує ефективне утримання частинок навіть в умовах високої вологості, сприяючи створенню чистого робочого середовища. Пристрій вирізняється ергономікою та простотою керування: вибір режимів всмоктування здійснюється за допомогою поворотного селектора та безступінчастого регулювання потужності, що дає змогу точно налаштувати робочі параметри під конкретні завдання.Повністю антистатична система, що включає струмопровідний всмоктувальний шланг, металеве коліно і всмоктувальні трубки з неіржавкої сталі, запобігає накопиченню статичного заряду, що особливо важливо під час роботи з дрібним пилом. Для зручності операторів передбачена інтегрована система зберігання аксесуарів, що дає змогу компактно розмістити всмоктувальний шланг і насадки безпосередньо на корпусі. Вбудована розетка з автоматичною системою ввімкнення/вимкнення полегшує синхронну роботу з електроінструментами, даючи змогу операторові ефективно видаляти пил у процесі буріння, шліфування або різання матеріалів.
Особливості та переваги
Автоматична система очищення фільтра TactДля стабільно високої потужності всмоктування та фільтрувальної здатності. Автоматичне очищення фільтра за допомогою потужних пневматичних ударів. Ергономічний дизайн для економії часу та подовжений термін експлуатації фільтра.
Повна антистатична система з електропровідними аксесуарами.Підвищена безпека для користувачів. Відведення електростатичного заряду. Захист від електростатичного розряду.
Адаптер для електроінструментів.Дозволяє свердлити, пилити або шліфувати без пилу з використанням електроінструментів. У комплект входять гумова насадка та обертальне кільце для регулювання подачі зовнішнього повітря. Поворотне кільце для регулювання потужності всмоктування.
Розетка з автоматичним вмиканням/вимиканням.
- Електроінструмент легко підключається до пилососа.
- Зручність експлуатації, завдяки функції автоматичного вмикання/вимикання.
- Енергоефективний: пилосос вимикається автоматично.
Плоский складчастий фільтр Wet & Dry.
- Сертифікований для збирання пилу класу M. Ефективність пилозатримання: 99,9 %.
- Матеріал з поліефірного волокна: стійкий до гниття і зносостійкий.
- Ідеально підходить для збирання рідин, дрібного пилу і крупного сміття.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Захист від втрати під час транспортування.
- Економія часу: аксесуари завжди під рукою.
- Компактний дизайн: не потребує додаткового місця для зберігання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|30
|Матеріал сміттєзбірника
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|69
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|13,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|18,8
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 370 x 580
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
- Коліно: електропровідний
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
- Антистатична система
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Області застосування
- Підходить для вологого та сухого прибирання.
- Для використання в торгівлі
- Для збору дрібного пилу
- Для видалення за допомогою електроінструменту.
Аксесуари
Запчастини для NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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