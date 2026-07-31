Пыль, крупный мусор или жидкости — профессиональный пылесос Kärcher NT 50/1 Tact Te уверенно справляется с любыми загрязнениями даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель оснащена прочным 50-литровым контейнером с защитными отбойниками, надежными металлическими колесами и маслостойким сливным шлангом, что делает её оптимальным решением для мастерских, производственных помещений и строительных площадок. Эргономичная рукоятка с регулировкой по высоте обеспечивает удобство в ежедневной работе. Пылесос разработан для интенсивного использования в промышленности и строительстве — там, где важны стабильная производительность и непрерывная работа. Система автоматической очистки фильтра Tact в сочетании с влагостойким плоским складчатым фильтром PES гарантирует эффективное всасывание без потери мощности даже при длительной эксплуатации. Встроенная розетка с автоматическим включением/выключением позволяет синхронизировать работу пылесоса с электроинструментом. Центральный поворотный переключатель обеспечивает быстрый выбор режимов, а отдельный регулятор позволяет точно настроить мощность всасывания под конкретные задачи. В комплект входят обновленные аксессуары, которые удобно хранятся непосредственно на корпусе благодаря интегрированным отсекам — всё необходимое всегда под рукой для эффективной работы.