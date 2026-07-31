Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L
Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он оснащён 50-литровым контейнером с регулируемой рукояткой, сливным шлангом, а также встроенной розеткой для подключения электроинструмента.
Пыль, крупный мусор или жидкости — профессиональный пылесос Kärcher NT 50/1 Tact Te уверенно справляется с любыми загрязнениями даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель оснащена прочным 50-литровым контейнером с защитными отбойниками, надежными металлическими колесами и маслостойким сливным шлангом, что делает её оптимальным решением для мастерских, производственных помещений и строительных площадок. Эргономичная рукоятка с регулировкой по высоте обеспечивает удобство в ежедневной работе. Пылесос разработан для интенсивного использования в промышленности и строительстве — там, где важны стабильная производительность и непрерывная работа. Система автоматической очистки фильтра Tact в сочетании с влагостойким плоским складчатым фильтром PES гарантирует эффективное всасывание без потери мощности даже при длительной эксплуатации. Встроенная розетка с автоматическим включением/выключением позволяет синхронизировать работу пылесоса с электроинструментом. Центральный поворотный переключатель обеспечивает быстрый выбор режимов, а отдельный регулятор позволяет точно настроить мощность всасывания под конкретные задачи. В комплект входят обновленные аксессуары, которые удобно хранятся непосредственно на корпусе благодаря интегрированным отсекам — всё необходимое всегда под рукой для эффективной работы.
Особенности и преимущества
Регулируемая, эргономичная рукояткаБлагодаря быстродействующим замкам регулируемая транспортировочная ручка легко адаптируется под рост оператора. Складывающаяся рукоятка для уменьшения места при хранении аппарата.
Маслостойкий дренажный шлангМаслостойкий встроенный дренажный шланг для легкого слива жидкостей.
Широкая насадка для пола с быстросменными вставкамиНасадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками.Легкое переключение между мокрой и сухой уборкой.
Центральный поворотный переключатель
- Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Объем мусоросборника (л)
|50
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|68
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|18,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|23,986
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов.
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Класс пыли: L
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Антистатическая подготовка
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки.
Принадлежности
Запчасти для NT 50/1 Tact Te L
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