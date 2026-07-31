Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки NT 50/1 Tact Te отличается многофункциональностью. Он оснащён 50-литровым контейнером с регулируемой рукояткой, сливным шлангом, а также встроенной розеткой для подключения электроинструмента.

Пыль, крупный мусор или жидкости — профессиональный пылесос Kärcher NT 50/1 Tact Te уверенно справляется с любыми загрязнениями даже в самых сложных условиях эксплуатации. Модель оснащена прочным 50-литровым контейнером с защитными отбойниками, надежными металлическими колесами и маслостойким сливным шлангом, что делает её оптимальным решением для мастерских, производственных помещений и строительных площадок. Эргономичная рукоятка с регулировкой по высоте обеспечивает удобство в ежедневной работе. Пылесос разработан для интенсивного использования в промышленности и строительстве — там, где важны стабильная производительность и непрерывная работа. Система автоматической очистки фильтра Tact в сочетании с влагостойким плоским складчатым фильтром PES гарантирует эффективное всасывание без потери мощности даже при длительной эксплуатации. Встроенная розетка с автоматическим включением/выключением позволяет синхронизировать работу пылесоса с электроинструментом. Центральный поворотный переключатель обеспечивает быстрый выбор режимов, а отдельный регулятор позволяет точно настроить мощность всасывания под конкретные задачи. В комплект входят обновленные аксессуары, которые удобно хранятся непосредственно на корпусе благодаря интегрированным отсекам — всё необходимое всегда под рукой для эффективной работы.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L: Регулируемая, эргономичная рукоятка
Регулируемая, эргономичная рукоятка
Благодаря быстродействующим замкам регулируемая транспортировочная ручка легко адаптируется под рост оператора. Складывающаяся рукоятка для уменьшения места при хранении аппарата.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L: Маслостойкий дренажный шланг
Маслостойкий дренажный шланг
Маслостойкий встроенный дренажный шланг для легкого слива жидкостей.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L: Широкая насадка для пола с быстросменными вставками
Широкая насадка для пола с быстросменными вставками
Насадка для пола с щеточными полосками и резиновыми вставками.Легкое переключение между мокрой и сухой уборкой.
Центральный поворотный переключатель
  • Удобное переключение с помощью центрального поворотного переключателя.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 50
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 18,3
Вес (с упаковкой) (кг) 23,986
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 640 x 370 x 1045

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Адаптер для подключения электроинструментов.
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Класс пыли: L
  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
  • Антистатическая подготовка
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 50/1 Tact Te L

Видео

Области применения
  • Подходит для влажной и сухой уборки.
Принадлежности
Запчасти для NT 50/1 Tact Te L

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.