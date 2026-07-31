Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/1 Tact Te L
Професійний пилосос сухого та вологого прибирання NT 50/1 Tact Te відрізняється багатофункціональністю. Він має 50-літровий контейнер з регульованою рухомою ручкою, зливним шлангом, а також вбудовану розетку для електроінструменту.
Пил, велике сміття чи рідини — професійний пилосос Kärcher NT 50/1 Tact Te впевнено справляється з будь-якими забрудненнями навіть у найскладніших умовах експлуатації. Модель оснащена міцним 50-літровим контейнером із захисними відбійниками, надійними металевими колесами та маслостійким зливним шлангом, що робить її оптимальним рішенням для майстерень, виробничих приміщень і будівельних майданчиків. Ергономічна рукоятка з регулюванням по висоті забезпечує зручність у щоденній роботі. Пилосос розроблений для інтенсивного використання в промисловості та будівництві — там, де важлива стабільна продуктивність і безперервна робота. Система автоматичного очищення фільтра Tact у поєднанні з вологостійким плоским складчастим фільтром PES гарантує ефективне всмоктування без втрати потужності навіть при тривалому використанні. Вбудована розетка з автоматичним увімкненням/вимкненням дозволяє синхронізувати роботу пилососа з електроінструментом. Центральний поворотний перемикач забезпечує швидкий вибір режимів, а окремий регулятор дає можливість точно налаштувати потужність всмоктування під конкретні завдання. У комплект входять оновлені аксесуари, які зручно зберігаються безпосередньо на корпусі завдяки інтегрованим відсікам — усе необхідне завжди під рукою для ефективної роботи.
Особливості та переваги
Регульована, ергономічна ручкаЗавдяки швидкому блокуванню регульована ручка пристосовується до зросту оператора. Рукоятка може бути легко згорнута, щоб заощадити місце при зберіганні машини.
Маслостійкий зливний шлангМаслостійкий, вбудований зливний шланг для легкого спорожнення рідин.
Широка насадка для підлоги з швидкозмінними вставкамиНасадка для підлоги з щіткової смугою і вставками для швабри. Легке перемикання між вологою та сухою пилососом.
Центральний поворотний перемикач
- Зручне перемикання через центральний поворотний перемикач.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|50
|Матеріал сміттєзбірника
|Пластик
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|68
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|18,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|23,986
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Адаптер для підключення електроінструментів
- Зливний шланг (маслостійкий)
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
- Ручка для транспортування.
Оснащення
- Клас пилу: L
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
- Підготовка до антистатичного захисту
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: л
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Відео
Області застосування
- Підходить для вологого та сухого прибирання.
Аксесуари
Запчастини для NT 50/1 Tact Te L
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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