Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/1 Tact Te L

Професійний пилосос сухого та вологого прибирання NT 50/1 Tact Te відрізняється багатофункціональністю. Він має 50-літровий контейнер з регульованою рухомою ручкою, зливним шлангом, а також вбудовану розетку для електроінструменту.

Пил, велике сміття чи рідини — професійний пилосос Kärcher NT 50/1 Tact Te впевнено справляється з будь-якими забрудненнями навіть у найскладніших умовах експлуатації. Модель оснащена міцним 50-літровим контейнером із захисними відбійниками, надійними металевими колесами та маслостійким зливним шлангом, що робить її оптимальним рішенням для майстерень, виробничих приміщень і будівельних майданчиків. Ергономічна рукоятка з регулюванням по висоті забезпечує зручність у щоденній роботі. Пилосос розроблений для інтенсивного використання в промисловості та будівництві — там, де важлива стабільна продуктивність і безперервна робота. Система автоматичного очищення фільтра Tact у поєднанні з вологостійким плоским складчастим фільтром PES гарантує ефективне всмоктування без втрати потужності навіть при тривалому використанні. Вбудована розетка з автоматичним увімкненням/вимкненням дозволяє синхронізувати роботу пилососа з електроінструментом. Центральний поворотний перемикач забезпечує швидкий вибір режимів, а окремий регулятор дає можливість точно налаштувати потужність всмоктування під конкретні завдання. У комплект входять оновлені аксесуари, які зручно зберігаються безпосередньо на корпусі завдяки інтегрованим відсікам — усе необхідне завжди під рукою для ефективної роботи.

Особливості та переваги
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/1 Tact Te L: Регульована, ергономічна ручка
Регульована, ергономічна ручка
Завдяки швидкому блокуванню регульована ручка пристосовується до зросту оператора. Рукоятка може бути легко згорнута, щоб заощадити місце при зберіганні машини.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/1 Tact Te L: Маслостійкий зливний шланг
Маслостійкий зливний шланг
Маслостійкий, вбудований зливний шланг для легкого спорожнення рідин.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/1 Tact Te L: Широка насадка для підлоги з швидкозмінними вставками
Широка насадка для підлоги з швидкозмінними вставками
Насадка для підлоги з щіткової смугою і вставками для швабри. Легке перемикання між вологою та сухою пилососом.
Центральний поворотний перемикач
  • Зручне перемикання через центральний поворотний перемикач.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника (л) 50
Матеріал сміттєзбірника Пластик
Споживана потужність (Вт) макс. 1380
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 35
Довжина кабелю. (м) 7,5
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 68
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 18,3
Вага (з упаковкою) (кг) 23,986
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 640 x 370 x 1045

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Коліно: Пластик
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішка: з нетканого матеріалу
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Адаптер для підключення електроінструментів
  • Зливний шланг (маслостійкий)
  • Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
  • Ручка для транспортування.

Оснащення

  • Клас пилу: L
  • Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
  • Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами.
  • Підготовка до антистатичного захисту
  • Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact.
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Ступінь захисту: л
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/1 Tact Te L
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 50/1 Tact Te L

Відео

Області застосування
  • Підходить для вологого та сухого прибирання.
Аксесуари
Запчастини для NT 50/1 Tact Te L

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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