Пил, велике сміття чи рідини — професійний пилосос Kärcher NT 50/1 Tact Te впевнено справляється з будь-якими забрудненнями навіть у найскладніших умовах експлуатації. Модель оснащена міцним 50-літровим контейнером із захисними відбійниками, надійними металевими колесами та маслостійким зливним шлангом, що робить її оптимальним рішенням для майстерень, виробничих приміщень і будівельних майданчиків. Ергономічна рукоятка з регулюванням по висоті забезпечує зручність у щоденній роботі. Пилосос розроблений для інтенсивного використання в промисловості та будівництві — там, де важлива стабільна продуктивність і безперервна робота. Система автоматичного очищення фільтра Tact у поєднанні з вологостійким плоским складчастим фільтром PES гарантує ефективне всмоктування без втрати потужності навіть при тривалому використанні. Вбудована розетка з автоматичним увімкненням/вимкненням дозволяє синхронізувати роботу пилососа з електроінструментом. Центральний поворотний перемикач забезпечує швидкий вибір режимів, а окремий регулятор дає можливість точно налаштувати потужність всмоктування під конкретні завдання. У комплект входять оновлені аксесуари, які зручно зберігаються безпосередньо на корпусі завдяки інтегрованим відсікам — усе необхідне завжди під рукою для ефективної роботи.