Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Пылесосы с системой Kärcher Tact² всегда пользуются спросом, и как специализированные устройства, и как универсальные решения, благодаря высокому уровню мобильности и отличной производительности, прочной конструкции и широкому спектру практических особенностей конструкции. Модели с откидным шасси особенно эффективны в промышленных условиях, где нужно собирать жидкости, грязь и мусор.
Компания Kärcher представляет NT 75/2 Tact² Me Tc Adv - новый профессиональный пылесос для мокрой и сухой уборки. Это новый продукт из популярной линейки пылесосов с системой автоматической очистки Tact. Двухмоторный новый пылесос имеет высокую мощность всасывания, а благодаря усовершенствованной системе Tact² срок службы плоского складчатого фильтра значительно возрос. Пылесосы Kärcher NT с системой Tact² отлично показывают себя не только при удалении большого количества мелкой пыли, но также могут собирать грязь, мусор и воду. Различные аксессуары позволяют этом пылесосам обеспечивать идеальную уборку, независимо от того, где они применяется, и там, где необходима большая мощность всасывания - на строительных площадках, в пищевой промышленности, в автомобильной промышленности или в промышленности в целом.
Особенности и преимущества
Лёгкая утилизация мусора благодаря откидному шасси
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|75
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|30
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|серебряный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|28,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|46
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|670 x 560 x 930
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Колено: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Насадка-скребок: 640 мм
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
- Поворотное шасси.
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Антистатическая система
- Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Сельское хозяйство.
- Строительство
- Промышленность.
- Автомобильный транспорт
Принадлежности
Запчасти для NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
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