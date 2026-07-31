Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Пылесосы с системой Kärcher Tact² всегда пользуются спросом, и как специализированные устройства, и как универсальные решения, благодаря высокому уровню мобильности и отличной производительности, прочной конструкции и широкому спектру практических особенностей конструкции. Модели с откидным шасси особенно эффективны в промышленных условиях, где нужно собирать жидкости, грязь и мусор.

Компания Kärcher представляет NT 75/2 Tact² Me Tc Adv - новый профессиональный пылесос для мокрой и сухой уборки. Это новый продукт из популярной линейки пылесосов с системой автоматической очистки Tact. Двухмоторный новый пылесос имеет высокую мощность всасывания, а благодаря усовершенствованной системе Tact² срок службы плоского складчатого фильтра значительно возрос. Пылесосы Kärcher NT с системой Tact² отлично показывают себя не только при удалении большого количества мелкой пыли, но также могут собирать грязь, мусор и воду. Различные аксессуары позволяют этом пылесосам обеспечивать идеальную уборку, независимо от того, где они применяется, и там, где необходима большая мощность всасывания - на строительных площадках, в пищевой промышленности, в автомобильной промышленности или в промышленности в целом.

Особенности и преимущества
Лёгкая утилизация мусора благодаря откидному шасси
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 75
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2760
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 30
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет серебряный
Вес (без аксессуаров) (кг) 28,6
Вес (с упаковкой) (кг) 46
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 670 x 560 x 930

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Колено: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Насадка-скребок: 640 мм
  • Сливной шланг (маслостойкий)
  • Плоский складчатый фильтр: Фильтр PES с покрытием PTFE
  • Поворотное шасси.
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
  • Антистатическая система
  • Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact²
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Видео

Области применения
  • Сельское хозяйство.
  • Строительство
  • Промышленность.
  • Автомобильный транспорт
Принадлежности
Запчасти для NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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