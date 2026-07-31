Компания Kärcher представляет NT 75/2 Tact² Me Tc Adv - новый профессиональный пылесос для мокрой и сухой уборки. Это новый продукт из популярной линейки пылесосов с системой автоматической очистки Tact. Двухмоторный новый пылесос имеет высокую мощность всасывания, а благодаря усовершенствованной системе Tact² срок службы плоского складчатого фильтра значительно возрос. Пылесосы Kärcher NT с системой Tact² отлично показывают себя не только при удалении большого количества мелкой пыли, но также могут собирать грязь, мусор и воду. Различные аксессуары позволяют этом пылесосам обеспечивать идеальную уборку, независимо от того, где они применяется, и там, где необходима большая мощность всасывания - на строительных площадках, в пищевой промышленности, в автомобильной промышленности или в промышленности в целом.