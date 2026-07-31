Компанія Kärcher представляє NT 75/2 Tact² Me Tc Adv - новий професійний пилосос для мокрого та сухого прибирання. Це новий продукт з популярної родини пилососів з системою автоматичного очищення Tact. З двома моторами, новий пилосос має постійно високу потужність всмоктування, а завдяки вдосконаленій системі Tact² термін служби плоского складчастого фільтра значно зріс. Пилососи Kärcher NT з Tact² є повноцінними системами, які не тільки відмінні у видаленні великої кількості дрібного пилу, але також можуть усунути бруд, сміття та воду. Різноманітні аксесуари дозволяють цьому пилососу забезпечувати ідеальне прибирання, незалежно від того, де він застосовується, і там, де необхідна велика потужність всмоктування - на будівельних майданчиках, в харчовій промисловості, в автомобільній промисловості або в промисловості в цілому.