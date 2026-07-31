Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Пилососи з системою Kärcher Tact² завжди користуються попитом і як спеціалізовані пристрої, і як універсальні рішення, завдяки високому рівню мобільності та відмінної продуктивності, міцній конструкції та широкому спектру практичних особливостей конструкції. Моделі з відкидним шасі особливо ефективні в промислових умовах, де потрібно збирати рідини, бруд та сміття.

Компанія Kärcher представляє NT 75/2 Tact² Me Tc Adv - новий професійний пилосос для мокрого та сухого прибирання. Це новий продукт з популярної родини пилососів з системою автоматичного очищення Tact. З двома моторами, новий пилосос має постійно високу потужність всмоктування, а завдяки вдосконаленій системі Tact² термін служби плоского складчастого фільтра значно зріс. Пилососи Kärcher NT з Tact² є повноцінними системами, які не тільки відмінні у видаленні великої кількості дрібного пилу, але також можуть усунути бруд, сміття та воду. Різноманітні аксесуари дозволяють цьому пилососу забезпечувати ідеальне прибирання, незалежно від того, де він застосовується, і там, де необхідна велика потужність всмоктування - на будівельних майданчиках, в харчовій промисловості, в автомобільній промисловості або в промисловості в цілому.

Особливості та переваги
Легка утилізація сміття
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Витрата повітря (л/с) 2 x 74
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Об'єм сміттєзбірника (л) 75
Матеріал сміттєзбірника з нержавіючої сталі
Споживана потужність (Вт) макс. 2760
Стандартна номінальна ширина ( ) DN 40
Довжина кабелю. (м) 30
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 73
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 28,6
Вага (з упаковкою) (кг) 46
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 670 x 560 x 930

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
  • Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
  • Коліно: електропровідний
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
  • Матеріал фільтр-мішка: Паперовий
  • Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
  • Щілинна насадка
  • Насадка-скребок: 640 мм
  • Зливний шланг (маслостійкий)
  • Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
  • Поворотне шасі.
  • Ручка для транспортування.

Оснащення

  • Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
  • Антистатична система
  • Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact²
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Ступінь захисту: II
  • Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Відео

Області застосування
  • Сільське господарство.
  • Будівництво
  • Промисловість.
  • Автомобільний транспорт
Аксесуари
Запчастини для NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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