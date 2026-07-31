Професійний пилосос для вологого і сухого прибирання NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Пилососи з системою Kärcher Tact² завжди користуються попитом і як спеціалізовані пристрої, і як універсальні рішення, завдяки високому рівню мобільності та відмінної продуктивності, міцній конструкції та широкому спектру практичних особливостей конструкції. Моделі з відкидним шасі особливо ефективні в промислових умовах, де потрібно збирати рідини, бруд та сміття.
Компанія Kärcher представляє NT 75/2 Tact² Me Tc Adv - новий професійний пилосос для мокрого та сухого прибирання. Це новий продукт з популярної родини пилососів з системою автоматичного очищення Tact. З двома моторами, новий пилосос має постійно високу потужність всмоктування, а завдяки вдосконаленій системі Tact² термін служби плоского складчастого фільтра значно зріс. Пилососи Kärcher NT з Tact² є повноцінними системами, які не тільки відмінні у видаленні великої кількості дрібного пилу, але також можуть усунути бруд, сміття та воду. Різноманітні аксесуари дозволяють цьому пилососу забезпечувати ідеальне прибирання, незалежно від того, де він застосовується, і там, де необхідна велика потужність всмоктування - на будівельних майданчиках, в харчовій промисловості, в автомобільній промисловості або в промисловості в цілому.
Особливості та переваги
Легка утилізація сміття
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Витрата повітря (л/с)
|2 x 74
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|75
|Матеріал сміттєзбірника
|з нержавіючої сталі
|Споживана потужність (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 40
|Довжина кабелю. (м)
|30
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|73
|Колір
|срібний
|Маса (без приладдя) (кг)
|28,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|46
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|670 x 560 x 930
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 4 м
- Тип всмоктувального шлангу: електропровідний
- Коліно: електропровідний
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 550 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішка: Паперовий
- Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги: 360 мм
- Щілинна насадка
- Насадка-скребок: 640 мм
- Зливний шланг (маслостійкий)
- Плоский складчастий фільтр: Фільтр PES з покриттям PTFE.
- Поворотне шасі.
- Ручка для транспортування.
Оснащення
- Функція автоматичного вимкнення при максимальному рівні наповнення сміттєзбірника.
- Антистатична система
- Система очищення фільтру: Автоматична система очищення фільтра Tact²
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Ступінь захисту: II
- Фіксуючий механізм для поворотного ролика.
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Області застосування
- Сільське господарство.
- Будівництво
- Промисловість.
- Автомобільний транспорт
Аксесуари
Запчастини для NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
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