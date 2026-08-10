Средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893, 20л

Высокоэффективное средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893 является чрезвычайно экономичным решением для использования в автоматических мойках. Оно обеспечивает мгновенное разрушение водной пленки, независимо от жесткости воды, гарантируя отличные результаты сушки. Средство соответствует требованиям VDA. Расход составляет до 150 автомобилей на один литр, что делает его особенно выгодным в применении.

Высокоэффективное средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893 является чрезвычайно экономичным решением для использования в автоматических мойках. Оно обеспечивает мгновенное разрушение водной пленки, независимо от жесткости воды, гарантируя отличные результаты сушки. Средство соответствует требованиям VDA. Расход составляет до 150 автомобилей на один литр, что делает его особенно выгодным в применении.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 4
Вес (с упаковкой) (кг) 20,6
Средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893, 20л
Средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893, 20л
Средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893, 20л
Средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893, 20л
Области применения
  • Легковые автомобили.
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности