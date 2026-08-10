Средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893, 20л

Высокоэффективное средство для сушки VehiclePro Klear!Dry RM 893 является чрезвычайно экономичным решением для использования в автоматических мойках. Оно обеспечивает мгновенное разрушение водной пленки, независимо от жесткости воды, гарантируя отличные результаты сушки. Средство соответствует требованиям VDA. Расход составляет до 150 автомобилей на один литр, что делает его особенно выгодным в применении.