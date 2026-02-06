Системное средство защиты Advance 1 RM 110 ASF, 10л
Средство для защиты аппаратов высокого давления с подогревом воды от обызвествления. Новая формула обеспечивает не только улучшенную защиту нагревательных змеевиков от образования известковых отложений (при температурах до 150 °C), но и защиту всех водопроводящих элементов аппарата от коррозии.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вес (кг)
|10,17
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,993
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Обезжиривание и фосфатирование
- Обезжиривание поверхностей
- Техобслуживание оборудования, защита от накипи