Hadice prodloužení balené 3,5m

3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden a zajistí větší akční rádius a více svobody pohybu.

3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice zvyšuje nejen akční rádius, ale i svobodu pohybu a usnadňuje tak práci zvláště při vysávání schodů nebo při vysávání interiéru vozidel. Praktické prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden.

Charakteristické znaky a výhody
Rozšíření akčního rádiusu a zlepšení svobody pohybu (např. při čištění interiéru vozidel)
Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3600 x 55 x 64
Oblasti použití
  • Interiér vozidla
  • Renovace
  • Dílna
  • Místnost pro kutily
  • Sklep
  • Garáž
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Vstupní oblast
  • Schody