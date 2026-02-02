Hadice prodloužení balené 3,5m
3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden a zajistí větší akční rádius a více svobody pohybu.
3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice zvyšuje nejen akční rádius, ale i svobodu pohybu a usnadňuje tak práci zvláště při vysávání schodů nebo při vysávání interiéru vozidel. Praktické prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden.
Charakteristické znaky a výhody
Rozšíření akčního rádiusu a zlepšení svobody pohybu (např. při čištění interiéru vozidel)
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Interiér vozidla
- Renovace
- Dílna
- Místnost pro kutily
- Sklep
- Garáž
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Vstupní oblast
- Schody