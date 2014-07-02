Papírové filtrační sáčky, 5ks, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, 5 Kusy, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Prémiové 3vrstvé papírové filtrační sáčky prachové třídy M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Obsah: 5-balení.
Třívrstvé papírové filtrační sáčky odolné proti roztržení - třída prachu M podle BIA-(U, S, G, C) - vhodné pro všechny modely NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me a NT 72/2 Eco Tc. Obsah: 5 ks
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|5
|Barva
|hnědý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|340 x 260 x 35