Papírové filtrační sáčky, 5ks, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, 5 Kusy, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Prémiové 3vrstvé papírové filtrační sáčky prachové třídy M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Obsah: 5-balení.

Třívrstvé papírové filtrační sáčky odolné proti roztržení - třída prachu M podle BIA-(U, S, G, C) - vhodné pro všechny modely NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me a NT 72/2 Eco Tc. Obsah: 5 ks

Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 5
Barva hnědý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 340 x 260 x 35