Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).

Připojovací kus k čerpadlu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Připojovací kus je vhodným řešením pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3mm) a 3/4"- resp. hadice 1". Součástí dodávky je převlečná matice, sponka hadice, ploché těsnění a zpětná klapka. Zpětnou klapku lze použít i v ponorných čerpadlech nebo ponorných tlakových čerpadlech pro zamezení zpětného toku vody do čerpadla. Ve všech ostatních případech se ploché těsnění použije místo zpětné klapky.

Charakteristické znaky a výhody
Připojovací kus k čerpadlu
  • Pro vakuově odolné připojení hadic k čerpadlu
Otočný závit
  • Pro snadné připojení připojovacího kusu k čerpadlu, zejména je k přípojce již namontována hadice.
Pro 3/4" a 1" - hadice
  • V závislosti na velikosti hadice lze použít odpovídající čerpadlový připojovací kus.
Včetně plochého těsnění
  • Utěsní přípojku k čerpadlu tak, aby nemohla uniknout žádná voda.
Včetně zpětného ventilu
  • Zabraňuje zpětnému proudění právě odčerpané vody. Zvlášť doporučeno při používání ponorných čerpadel a ponorných tlakových čerpadel.
Včetně hadicové spony
  • K upevnění hadice na čerpadlovém přípojovacím kusu
Specifikace

Technické údaje

Velikosti Vhodné pro 3/4"a 1" hadice
Velikost závitu G1
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 41 x 65 x 41
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
  • Pro použití při povodních
  • Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
  • Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.