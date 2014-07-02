Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý
Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).
Připojovací kus k čerpadlu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Připojovací kus je vhodným řešením pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3mm) a 3/4"- resp. hadice 1". Součástí dodávky je převlečná matice, sponka hadice, ploché těsnění a zpětná klapka. Zpětnou klapku lze použít i v ponorných čerpadlech nebo ponorných tlakových čerpadlech pro zamezení zpětného toku vody do čerpadla. Ve všech ostatních případech se ploché těsnění použije místo zpětné klapky.
Charakteristické znaky a výhody
Připojovací kus k čerpadlu
- Pro vakuově odolné připojení hadic k čerpadlu
Otočný závit
- Pro snadné připojení připojovacího kusu k čerpadlu, zejména je k přípojce již namontována hadice.
Pro 3/4" a 1" - hadice
- V závislosti na velikosti hadice lze použít odpovídající čerpadlový připojovací kus.
Včetně plochého těsnění
- Utěsní přípojku k čerpadlu tak, aby nemohla uniknout žádná voda.
Včetně zpětného ventilu
- Zabraňuje zpětnému proudění právě odčerpané vody. Zvlášť doporučeno při používání ponorných čerpadel a ponorných tlakových čerpadel.
Včetně hadicové spony
- K upevnění hadice na čerpadlovém přípojovacím kusu
Specifikace
Technické údaje
|Velikosti
|Vhodné pro 3/4"a 1" hadice
|Velikost závitu
|G1
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
- Pro použití při povodních
- Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.