CarpetPro Cleaner RM 760 prášek, 0.8kg
Čistič koberců CarpetPro RM 760 prášek, představuje čistič pro základní extrakci s technologií Zapouzdření a prostředkem na eliminaci pachů. Odpadá náročné vymývání.
Složení pro hloubkové čištění koberců, které šetří čas v jediném kroku bez nutnosti oplachování: náš čisticí prostředek CarpetPro Cleaner iCapsol, prášek RM 760 OA. Tento výkonný čisticí prášek, vhodný pro použití s našimi extrakčními stroji Puzzi ve spreji i se stroji na čištění koberců (BRC), je vybaven inovativní technologií iCapsol. Při aplikaci na čištěné textilní podlahové krytiny se nečistoty doslova zapouzdří a poté při schnutí krystalizují, takže je lze jednoduše vysát vysavačovým kartáčem bez jakéhokoli oplachování. To zajišťuje velmi krátkou dobu schnutí, takže uživatelé mohou po koberci znovu chodit téměř okamžitě. Spolehlivě odstraní i silné znečištění olejem, mastnotou a minerály, zatímco integrovaný pohlcovač pachů účinně eliminuje nepříjemné pachy, jako je tabákový kouř, moč nebo pot. Bezfosfátový hloubkový čistič má certifikát Woolsafe, takže jej lze použít nejen na syntetická vlákna, ale i na přírodní vlákna z vlny. Díky svému práškovému složení je manipulace s ním jednoduchá a bezpečná.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (kg)
|0,8
|Jednotka balení (Kusy)
|4
|Hodnota pH
|9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
Vlastnosti
- Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Technologie iCapsol: bez potřeby oplachování, díky tomu rychlá průchodnost.
- Šetrný k materiálům
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- S integrovaným odstraňovačem zápachu. Odstraňuje účinně nepříjemné zápachy jako pot, moč, nikotin atd.
- Zrácení času schnutí
- Zlepšuje hygienu podlahy
- Neobsahuje bělicí prostředky
- Příjemná, svěží vůně
- WoolSafe certifikován pro aplikační koncentraci
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Videa
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Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy