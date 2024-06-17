En familievirksomhed med en stor opgave!
Ahnelövs Industrimålning er en familievirksomhed, der ligger i Arlöv, lige nord for Malmø. Men det er ikke her, vi skal hen, når Kärcher er på besøg. Vi mødes ved Øresundsbroen på den svenske side. Paulina, der er værkføreren, møder os, og vi samles i bilerne for at køre over til den danske side. Det er herfra, vi går ind på selve broen, og så går vi tilbage mod Sverige.
Et gigantisk projekt
Projektet, som Ahnelövs håndterer, er af gigantisk størrelse. Helt bogstaveligt. Bindingsværket, det stålskelet, der bærer hele broen, skal inspiceres omhyggeligt for skader og revner, og eventuelle rustskader skal grundes. Hele fagværket dækkes derefter med to lag maling for at beskytte det mod de fleste elementer. Så hvordan håndterer man et så stort projekt på en måde, der både er økonomisk og miljøvenlig? Det er her, Kärcher kommer ind i billedet som en del af løsningen. Paulina, formanden, ringer for at tjekke, at kysten er klar til den sidste fase, før vi ankommer. Sikkerhed er ikke noget, man går på kompromis med!
Arbejdspladsen med en enestående udsigt
Arbejdspladsen består af en platform, der hænger på ydersiden af broen og flyttes, efterhånden som hver sektion bliver færdig. Det er ikke kun arbejdsplatformen, der skiller sig ud; kaffe- og frokoststedet byder på en uforlignelig udsigt over sundet. Anbefales dog ikke til folk med højdeskræk! Togene, der suser forbi få meter væk, får arbejdspladsen og boden til at ryste, men det er noget, man vænner sig til, siger Paulina, som selv har respekt for højder.
Sådan udføres arbejdet
På arbejdsplatformen forklarer Ralph, der er leder af byggepladsen, hvordan arbejdet udføres i generelle vendinger. "Vi bruger ultrahøjt tryk på over 500 bar til at fjerne løse rester og opdage eventuelle skader. Når disse er repareret, begynder forberedelserne til maling. Noget, som Jari er i gang med at gøre med en grundig varmtvandsvask. Sammen med en skumdyse anvendes affedtning for at få de bedst mulige betingelser for, at malingen kan hæfte. Kärchers High-End-model er valget til netop denne opgave.
Kärchers rolle i projektet
Valget til fordel for Kärchers varmtvandsrensere er en kombination af flere vigtige faktorer, siger Ralph. "Vores arbejde er et logistisk puslespil, hvor hver brik skal fungere for at gøre fremskridt. Robuste og pålidelige maskiner er afgørende for at undgå unødvendig og kostbar nedetid. Og når de gør det, er servicekvaliteten afgørende. Kärcher har også en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvilket i praksis betyder at minimere brugen af kemikalier uden at gå på kompromis med ydeevnen. EASY!Force-håndtaget reducerer arbejdsbyrden for vores kolleger, den automatiske slangerulle hjælper med at gøre vores arbejdsplads mere sikker og giver os mulighed for at omgruppere hurtigt. Og netop i dag har vi fået en ny sprøjtedyse, som vil gøre arbejdet endnu mere effektivt og bæredygtigt," siger Ralph og forestiller sig Kärchers nye eco!Booster-dyse.
Tak fra Kärcher
Tak til alle hos Ahnelövs Industrimålning for at give os mulighed for at komme og besøge jer! Vi er stolte af at være en del af jeres fortsatte succes og ser frem til at støtte jeres professionelle rengøringsbehov i fremtiden. Selvfølgelig altid med fokus på effektivitet og bæredygtighed!
Fakta om Øresundsbroen
Samlet længde: 15 900 m
Længste spændvidde: 490 m
Åbnet: 1. juli 2000
Bredde: 32 m
Antal jernbanespor: Dobbeltspor
Antal vejbaner: To baner i hver retning
Årlig trafik: 20.000 køretøjer og 75.000 passagerer
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