En familievirksomhed med en stor opgave!

Kärchers rolle i projektet

Valget til fordel for Kärchers varmtvandsrensere er en kombination af flere vigtige faktorer, siger Ralph. "Vores arbejde er et logistisk puslespil, hvor hver brik skal fungere for at gøre fremskridt. Robuste og pålidelige maskiner er afgørende for at undgå unødvendig og kostbar nedetid. Og når de gør det, er servicekvaliteten afgørende. Kärcher har også en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvilket i praksis betyder at minimere brugen af kemikalier uden at gå på kompromis med ydeevnen. EASY!Force-håndtaget reducerer arbejdsbyrden for vores kolleger, den automatiske slangerulle hjælper med at gøre vores arbejdsplads mere sikker og giver os mulighed for at omgruppere hurtigt. Og netop i dag har vi fået en ny sprøjtedyse, som vil gøre arbejdet endnu mere effektivt og bæredygtigt," siger Ralph og forestiller sig Kärchers nye eco!Booster-dyse.