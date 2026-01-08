Filter, luftindtag
Filtrerer finere partikler fra luften under støvsugning: Filteret til luftindtag passer til modellerne VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily og VC 7 Cordless yourMax.
Som en del af 3-trins filtersystemet med cyklon, luftindtag og HEPA eller svampefilter, filtrerer luftindsugningsfilteret finere partikler fra luften under støvsugning, inden luften derefter renses igen af udblæsningsfilteret (HEPA 12 eller udblæsningsskum afhængigt af enheden). Vores anbefaling: Regelmæssig rengøring af luftindsugningsfilteret ved at banke på det ophobede støv og bruge filterrenseværktøjet fra Kärcher. Kompatibel med VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) støvsugere.
Funktioner og fordele
Ekstrem holdbar
- Nem rengøring ved at bruge værktøjet til filterrensning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Grå
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 50 x 50
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.