Filter, luftindtag

Filtrerer finere partikler fra luften under støvsugning: Filteret til luftindtag passer til modellerne VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily og VC 7 Cordless yourMax.

Som en del af 3-trins filtersystemet med cyklon, luftindtag og HEPA eller svampefilter, filtrerer luftindsugningsfilteret finere partikler fra luften under støvsugning, inden luften derefter renses igen af ​​udblæsningsfilteret (HEPA 12 eller udblæsningsskum afhængigt af enheden). Vores anbefaling: Regelmæssig rengøring af luftindsugningsfilteret ved at banke på det ophobede støv og bruge filterrenseværktøjet fra Kärcher. Kompatibel med VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) støvsugere.

Funktioner og fordele
Ekstrem holdbar
  • Nem rengøring ved at bruge værktøjet til filterrensning.
Specifikationer

Teknisk data

Farve Grå
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 130 x 50 x 50
Anvendelsesområder
  • Støvsugning af tørt snavs.