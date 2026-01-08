Som en del af 3-trins filtersystemet med cyklon, luftindtag og HEPA eller svampefilter, filtrerer luftindsugningsfilteret finere partikler fra luften under støvsugning, inden luften derefter renses igen af ​​udblæsningsfilteret (HEPA 12 eller udblæsningsskum afhængigt af enheden). Vores anbefaling: Regelmæssig rengøring af luftindsugningsfilteret ved at banke på det ophobede støv og bruge filterrenseværktøjet fra Kärcher. Kompatibel med VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) støvsugere.