Vaibapesurid

IDEAALNE PEREDELE JA LEMMIKLOOMA ARMASTAJATELE

Te ei pea enam muretsema maha läinud jookide või mudaste käpajälgede pärast. Meie pesurite suurepärane puhastusvõime tagab, et kõik tekstiilpinnad on kiiresti taas puhtad ning kõik plekid eemaldatud. Intensiivne kiudude sügavpuhastus teeb teie polstrid ja vaibad nagu uueks. Need on ideaalsed peredele, allergikutele ja lemmikloomadega majapidamistele. Meie pesuridon spetsiaalselt loodud kangekaelse mustuse kõrvaldamiseks, mis võimaldab teil end kodus täiesti mugavalt tunda.