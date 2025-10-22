Põrandapesijad

Skip to content
Skip to navigation
0
X
Ostukorv
X
Eesti
Home & Garden
Sooduspakkumised
KÄRCHER KNOW HOW
Abi puhastustehnika valikul
KUST OSTA?
Survepesurid
Sisepõlemismootoriga survepesur
Terrassipesurid
Pumbad
Kastmissüsteemid
Vee- ja tolmuimejad
Tolmuimejad
Imurid eritöödeks
Robottolmuimeja
Juhtmevabad põrandaharjad akuga
Kuivpühkimismasinad
Aurupesurid
Aurupesur tolmuimejaga
Aknapesurid
Põrandapoleerija
Kaasaskantav survepesur
Põrandapesumasinad
Elektriline põrandapesumopp
Õhupuhastus
Aiatööriistad
Robotmuruniiduk
Elektriline jääkaabits
Veefilter
LISATARVIKUD
PUHASTUS- ja HOOLDUSVAHENDID
BATTERY POWER AKUPLATVORM
Professional
MILLINE SURVEPESURI KLASS ON MULLE KÕIGE PAREM?
PUHASTUSMASINAD PROFESSIONAALIDELE
ÄRILAHENDUSED
Lahendus igat liiki ettevõtte jaoks.
KNOW-HOW Professionaalidele
Ärikliendi kontaktid
DESINFITSEERIMIS- JA HÜGIEENILAHENDUSED
Kõrgsurvepesurid
Tolmuimejad
Vee- ja tolmuimejad
Puhastusrobotid
Tööstuslikud tolmuimejad
Akna- ja pinnapesur
Põrandapesumasinad
Vaibapesurid
Kuivpühkimismasinad ja kuivpühkimismasinad vaakumiga
Munitsipaalseadmed
Aiatööriistad
Sõidukite puhastussüsteemid
Aurupesurid ja auruimurid
Desinfitseerimissüsteemid
Koristustarvikud
Kuivjää puhastus
Veeautomaat
Paagipuhastussüsteemid
Õhupuhastid
Elektrigeneraatorid ja reoveepumbad
LISATARVIKUD
PUHASTUS- JA HOOLDUSVAHENDID
BATTERY POWER AKUPLATVORM
Müük ja hooldus
Home & Garden
Kärcheri hooldus
5-aastane garantii survepesuritele
Lisagarantii
5-aastane garantii pumpadele
Signature Line lisagarantii
Varuosad
PROFESSIONAL
Kärcheri hooldus
Profiseadmete rent
Ärikliendi kontaktid
Teenusenõustaja
Profigarantii
Varuosad
KUST OSTA?
Kärcher Esinduskauplus
Kärcher E-pood
Ametlikud Müügikohad
Ametlikud Online-Partnerid
Hakka Edasimüüjaks
KLIENDITUGI JA KONTAKT
Privaatsuspoliitika
Küpsiste poliitika
Kodulehe kasutamise tingimused
Internetipoe üldsätted ja -tingimused
Kauba tagastamine
KKK
Allalaadimised
Kontakt
Kärcheri ettevõttest
ETTEVÕTE
Kärcherist
Kuidas meid leida?
Firma andmed
Vastavus ja usaldusväärsus
Karjäär
Vabad töökohad Eestis
WOW töökohad
Kultuur
Hüved
JÄTKUSUUTLIKKUS
Jätkusuutlikkus Kärcheris
Jätkusuutlikkuse eesmärgid 2025
Jätkusuutlikkus arvudes
Ajalugu
Kultuur, Loodus ja Ühiskond
Kultuuriline sponsorlus
Tarneahel ja tooted
Töötajad
UUDISTETUBA
KÄRCHER KNOW HOW
Näpunäited kodu puhastamiseks
Puhastamine ja hügieen koroonaviiruse ajal
Ajakiri "Difference"
E-pood
90 AASTAT, 90 TOODET
Professionaalsed kuupakkumised
OUTLET PAKKUMISED
Proovi riskivabalt 60 päeva!
LISAGARANTII
Uudiskiri
KÄRCHERI E-POE OSTUINFO
Survepesurid
Terrassipesurid
Pumbad
Kastmissüsteemid
Vee- ja tolmuimejad
Tolmuimejad
Imurid eritöödeks
Robottolmuimeja
Juhtmevabad põrandaharjad akuga
Kuivpühkimismasinad
Aurupesurid
Aurupesur tolmuimejaga
Aknapesurid
Kaasaskantav survepesur
Põrandapesumasinad
Elektriline põrandapesumopp
Õhupuhastus
Aiatööriistad
Robotmuruniiduk
Elektriline jääkaabits
Veefilter
Puhastusvahendid
Lisatarvikud
Kõrgsurvepesurid
Tolmuimejad
Vee- ja tolmuimejad
Akna- ja pinnapesur
Põrandapesumasinad
Vaibapesurid
Kuivpühkimismasinad ja kuivpühkimismasinad vaakumiga
Aiatööriistad
Aurupesurid ja auruimurid
Elektrigeneraatorid ja reoveepumbad
Puhastusvahendid
Lisatarvikud
X
0
X
Ostukorv
Home
Lisatarvikud
Põrandapesijad
Rullikud
Toodete juurde
Muu
Toodete juurde
VÕTA ÜHENDUST
KÄRCHER E-POOD
Kontakt:
+372 6229173
eshop.ee@karcher.com
KÄRCHER ESINDUSED
CHAT