Oma töökindluse ja juhtmeta paindlikkusega ainulaadne kogu maailmas: Kärcheri juhtmeta tekstiilipesur Puzzi 9/1 Bp. Ainsa akutoitel professionaalse tekstiilipesurina turul avaldab Puzzi muljet oma erakordse jõudluse ja maksimaalse liikumisvabadusega polstri ja tekstiilpindade puhastamisel igas sektoris – olgu selleks hotellindus, sõidukite puhastus või hoonete koristus. Hoolimata oma suurest võimsusest on tekstiilipesur Puzzi väga vaikne, mistõttu on seda hea avalikes kohtades kasutada. Tänu oma ergonoomilise disainiga käepidemele on see ka ühe käega kõikjal hõlpsasti ringi kantav. Sügavuti kiududesse ulatuva puhastuse ja parimate puhastustulemuste saavutamiseks pihustatakse puhastuslahus surve all sügavale tekstiilikiududesse ja imetakse seejärel kohe koos vabanenud mustusega pinnalt ära. Seadme standardkomplekti kuulub: Eriti lühike polstriotsik, imivoolik, kaks-ühes puhta ja musta vee paak, lisatarvikute integreeritud hoidik jpm. Seadme selle versiooni tellimisel pidage palun meeles, et lisaks seadmele tuleb eraldi tellida ka võimas Kärcheri akuplatvormi Battery Power+ 36 V aku ja sellele sobiv laadija.