Juhtmevaba tekstiilipesur Puzzi 9/1 Bp
Maksimaalne manööverdatavus polstri sügavpuhastamisel: Kärcheri töökindel tekstiilipesur Puzzi 9/1 Bp koos eriti lühikese polstriotsiku ja paljude muude lisavõimalustega.
Oma töökindluse ja juhtmeta paindlikkusega ainulaadne kogu maailmas: Kärcheri juhtmeta tekstiilipesur Puzzi 9/1 Bp. Ainsa akutoitel professionaalse tekstiilipesurina turul avaldab Puzzi muljet oma erakordse jõudluse ja maksimaalse liikumisvabadusega polstri ja tekstiilpindade puhastamisel igas sektoris – olgu selleks hotellindus, sõidukite puhastus või hoonete koristus. Hoolimata oma suurest võimsusest on tekstiilipesur Puzzi väga vaikne, mistõttu on seda hea avalikes kohtades kasutada. Tänu oma ergonoomilise disainiga käepidemele on see ka ühe käega kõikjal hõlpsasti ringi kantav. Sügavuti kiududesse ulatuva puhastuse ja parimate puhastustulemuste saavutamiseks pihustatakse puhastuslahus surve all sügavale tekstiilikiududesse ja imetakse seejärel kohe koos vabanenud mustusega pinnalt ära. Seadme standardkomplekti kuulub: Eriti lühike polstriotsik, imivoolik, kaks-ühes puhta ja musta vee paak, lisatarvikute integreeritud hoidik jpm. Seadme selle versiooni tellimisel pidage palun meeles, et lisaks seadmele tuleb eraldi tellida ka võimas Kärcheri akuplatvormi Battery Power+ 36 V aku ja sellele sobiv laadija.
Omadused ja tulu
Võimas Kärcheri 36 V Battery Power+ akuLiikumisvabadus tänu juhtmeta disainile. Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Sobib kõikide Kärcheri 36 V Battery Power + akuplatvormi seadmetega.
Vastupidav ja töökindel disainPikk kasutusiga tagab äärmiselt hea efektiivsuse. Töö- ja kulumiskindel diafragmapump. Kaks suurt nuppu, mida saab mugavalt kasutada nii käe kui jalaga.
Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsikIdeaalne kitsastesse tingimustesse (nt sõiduki salong). Ergonoomiline disain. Mugav käepide, mida on hea käes hoida.
Nutikas eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Puhta vee paagi täitmine on kiire ja lihtne.
- Musta vee paagi tühjendamine on mugav ja kiire.
- Kiirkäivituse illustratsioon Puzzi 9/1 Bp kasutaja täiendava ohutuse tagamiseks.
Ergonoomiline kandesang
- Mugav ühe käega transportida.
- Mugavalt tasakaalustatud masin.
- Imitoru hoidik on integreeritud kandesanga sisse, tagades seadme turvalise ja mugava transpordi.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Kõiki lisatarvikuid saab mugavalt hoida masina peal ja nad on seal alati käepärast.
- Praktiline sisseehitatud hoiukoht puhastusvahendi tablettidele.
- Turvaline hoiustamine isegi transpordi ajal
Kerge
- Lihtne tõsta üle servade ja astmete – ka ühe käega.
- Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
- Kerge esmatasandi seade.
Madal töömüra
- Sobib kasutamiseks ka müratundlikes kohtades ja öösiti.
- Suurendab kasutusmugavust.
- Väga vaikne esmatasandi seade.
Kaks-ühes mugavussüsteem integreeritud märgpuhastusvoolikuga
- Puhastuslahus pihustatakse surve all sügavale tekstiilikiududesse.
- Puhastuslahuse ja sisseimbunud mustuse põhjalik eemaldamine.
- Pinna kiire kuivamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Puhastatav pind (m²/h)
|12 - 18
|Puhta/musta vee paak (l)
|9 / 7
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|57
|Vaakum (kPa)
|15
|Pihustusmäär (l/min)
|0,5
|Pihustusrõhk (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbiini võimsus (W)
|550
|Pumba võimsus (W)
|4
|Nimivõimsus (W)
|575
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Nominaalne lisatarvikute laius ( )
|ID 32
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|540 x 332 x 460
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Pihustus-/imivoolik: 2.5 m
- Mootori kaitsefilter
- Puhta vee filter
- Lühike polstriotsik koos käepidemega
- Pesuaine tablettide hoidik
- Eemaldatav kaks-ühes konteiner
- Pesuaine: Tabletid RM 760, 2 Tablets
Seadmed
- Vooliku transpordilukk
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Polstri ja polsterdatud mööbli intensiivne sügavpuhastus
- Vaipade vahepuhastus ja plekieemaldus
- Kõikide tekstiilpindade puhastus, sh autosalongide
- Polsterdatud autoistmete intensiivseks sügavpuhastus
- Väiksemate vaipkatetega alade sihipärane puhastus
