Maksimaalne liikumisvabadus plekkide eemaldamisel kuni kiuni kõikidel tekstiilitüüpidel: kaasaskantav, võimas 36 V juhtmevaba pihustusekstraktsiooni masin ergonoomilise polstriotsikuga.
Robustne, vastupidav ja võimas koos juhtmeta paindlikkusega: meie Puzzi 2/1 Bp akutoitel töötav pihustusekstraktsiooni puhastusseade. See kaasaskantav akutoitel masin sobib nii kohtpuhastuseks kui ka plekkide eemaldamiseks, muutes värskete ja kuivanud plekkide puhastamise lihtsaks erinevatelt tekstiilidelt, nagu polsterdatud toolid, diivanid, autoistmed ja palju muud. Tänu oma suurepärasele imemisvõimsusele eemaldab Puzzi 2/1 Bp kõik plekid kiiresti ja tagab samal ajal ka lühikese kuivamisaja. Kompaktne disain, kerge kaal ja ergonoomiline kanderihm võimaldavad masinat mugavalt ühe käega transportida. Parimate plekkide eemaldamise tulemuste saavutamiseks pihustatakse puhastuslahus surve all sügavale tekstiilikiududesse, seejärel imetakse see koos lahtitõstetud mustusega tagasi. Komplekt sisaldab: polstriotsikut, pihustus-/imivoolikut, eraldi mahuteid puhta ja musta vee jaoks ning integreeritud tarvikute hoiukohta. Pange tähele, et selle masina versiooni tellimisel tuleb võimas 36 V Kärcher Battery Power+ aku ja vastav kiirlaadija tellida eraldi.
Omadused ja tulu
Silmapaistvad puhastustulemusedSuurepärane puhastus koos selge "enne-pärast" efektiga. Kõrge vaakum suurepärase imemisvõimsuse tagamiseks. Äärmiselt peen ja ühtlane pihustusmuster polstridüüsist.
Kompaktne disain ja hea teisaldatavusIdeaalne ka kitsastesse kohtadesse või raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Juhtmevaba liikumisvabadus ja paindlik kasutamine. Tänu kompaktsele disainile saab seda kõikjal hoida.
Professionaalne kvaliteet: eriti tugev ja vastupidavTõhus turbiin, mille kasutusiga on 1000 tundi. Väga vastupidav ja kulumiskindel membraanpump. Kompaktne, eriti lühike ja kulumiskindel polstriotsik.
Täielik paindlikkus: Kärcheri 36-voldine platvorm
- Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
- Aku tööaja praktiline kuvamine.
- Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Eriti kasutajasõbralik töökontseptsioon
- Praktiline pöördlüliti sisse/välja lülitamiseks.
- Ergonoomilist polstriotsikut saab juhtida vaid ühe sõrmega.
- Konteinereid saab kiiresti täita ja tühjendada.
Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsik
- Tugev disain, mis sobib kasutamiseks kitsastes kohtades, näiteks sõidukites
- Suurepärane pihustusmuster väiksema veekuluga.
- Ergonoomiline disain mugava kaheosalise käepidemega.
Lihtne transportida
- Ergonoomilise kandesangaga, mis suurendab mugavust.
- Disainitud ühe käega kandmiseks treppidest üles.
- Kaasaskantavus: nt. sõidukite siseruumide või puhkemajade puhastamiseks.
Eemaldatavad konteinerid
- Värske vee ja musta vee mahutid on kergesti eemaldatavad.
- Tänu Quick & Easy sulgemisele on veega täitmine kiire.
- Määrdunud veepaaki on lihtne tühjendada ja puhastada.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Kinnitatakse tugeva kummipaela ja konksu abil.
- Veo ajal ei ole imemisvooliku ja polstriotsiku kaotamise ohtu.
- Masinat koos tarvikutega saab hõlpsasti hoiustada.
Valik: saadaval sobivad pesuvahendid
- Täitke anum värske veega vastavalt juhistele.
- Suurepärane plekieemaldus polstrilt ja tekstiililt.
- Puhastuslahus ekstraheeritakse ja imetakse koos mustusega tagasi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Puhta/musta vee paak (l)
|1,7 / 2,9
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|16
|Vaakum (kPa)
|16
|Pihustusmäär (ml/min)
|350
|Pihustusrõhk (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbiini võimsus (W)
|350
|Pumba võimsus (W)
|4
|Nimivõimsus (W)
|350
|Helirõhutase (dB(A))
|72
|Nominaalne lisatarvikute laius ( )
|ID 30
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / 46 (7,5 Ah) Tavaline režiim: / 37 (6,0 Ah)
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|410 x 235 x 250
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Pihustus-/imivoolik: 1.9 m
- Lühike polstriotsik koos käepidemega
- Värske vee paak
- Musta vee paak
- Pesuaine: RM 764 N, 125 ml
Seadmed
- Vooliku transpordilukk
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Düüsi huulik: Polstriotsik, Oranž
Kasutusvaldkonnad
- Plekkide eemaldamine polstrilt ja pehmelt mööblilt
- Vaipade sihipärane plekitöötlus
- Tekstiilist sõidukiistmete plekieemaldus
- Kõikide tekstiilpindade puhastus
