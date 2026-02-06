Robustne, vastupidav ja võimas koos juhtmeta paindlikkusega: meie Puzzi 2/1 Bp akutoitel töötav pihustusekstraktsiooni puhastusseade. See kaasaskantav akutoitel masin sobib nii kohtpuhastuseks kui ka plekkide eemaldamiseks, muutes värskete ja kuivanud plekkide puhastamise lihtsaks erinevatelt tekstiilidelt, nagu polsterdatud toolid, diivanid, autoistmed ja palju muud. Tänu oma suurepärasele imemisvõimsusele eemaldab Puzzi 2/1 Bp kõik plekid kiiresti ja tagab samal ajal ka lühikese kuivamisaja. Kompaktne disain, kerge kaal ja ergonoomiline kanderihm võimaldavad masinat mugavalt ühe käega transportida. Parimate plekkide eemaldamise tulemuste saavutamiseks pihustatakse puhastuslahus surve all sügavale tekstiilikiududesse, seejärel imetakse see koos lahtitõstetud mustusega tagasi. Komplekt sisaldab: polstriotsikut, pihustus-/imivoolikut, eraldi mahuteid puhta ja musta vee jaoks ning integreeritud tarvikute hoiukohta. Pange tähele, et selle masina versiooni tellimisel tuleb võimas 36 V Kärcher Battery Power+ aku ja vastav kiirlaadija tellida eraldi.