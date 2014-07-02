Alustanpesusuihkuputki
Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.
Ruostumatointa terästä oleva, muotoiltu suihkuputki, joka helpottaa erityisesti auton alustan ja pyöränaukkojen puhdistamista. Pesurin tehon mukaan mitoitettu suutin on hankittava erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (mm)
|700
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,7
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