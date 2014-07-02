Alustanpesusuihkuputki

Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.

Ruostumatointa terästä oleva, muotoiltu suihkuputki, joka helpottaa erityisesti auton alustan ja pyöränaukkojen puhdistamista. Pesurin tehon mukaan mitoitettu suutin on hankittava erikseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (mm) 700
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,7
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