Esisuodatin uppopumpulle, pieni
Suojaa uppopumppua ja lisää sen toimintavarmuutta: kestävä ja helposti kiinnitettävä esisuodatin uppopumppuille SP 9.000 - SP 16.000 Flat/Dirt ja SP 1 - SP 5 Flat/Dirt.
Vankka esisuodatin voidaan kiinnittää uppopumppuun lisävarusteena. Esisuodattimen käyttöä suositellaan erityisesti käytettäessä pumppua voimakkaasti saastuneessa vedessä, kuten kaivauksissa tai tulvissa. Suodatin estää suurten likahiukkasten pääsyn pumppuun. Tämä puolestaan suojaa pumpun juoksupyörää ja estää pumppua tukkeutumasta oksien tai likahiukkasten takia – mikä kaikki lisää pumpun toimintavarmuutta. Pumpun esisuodatin sopii uppopumpuille SP 9.000 - SP 16.000 Flat/Dirt sekä SP 1 - SP 5 Flat/Dirt ja sen silmäkoko on n. 5 millimetriä.
Ominaisuudet ja edut
Tukeva esisuodatin
- Suojaa pumpun juoksupyörää oksien tai likahiukkasten aiheuttamilta tukkeutumisilta ja lisää käyttövarmuutta.
Click-toiminto
- Helppo ja nopea kiinnittää uppopumppuun.
5 mm verkon leveys
- Virtaus ei vähene, mutta käyttövarmuus kasvaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Reikäkoko (mm)
|5
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|177 x 179 x 53
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.