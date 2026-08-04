Esisuodatin uppopumpulle, pieni

Suojaa uppopumppua ja lisää sen toimintavarmuutta: kestävä ja helposti kiinnitettävä esisuodatin uppopumppuille SP 9.000 - SP 16.000 Flat/Dirt ja SP 1 - SP 5 Flat/Dirt.

Vankka esisuodatin voidaan kiinnittää uppopumppuun lisävarusteena. Esisuodattimen käyttöä suositellaan erityisesti käytettäessä pumppua voimakkaasti saastuneessa vedessä, kuten kaivauksissa tai tulvissa. Suodatin estää suurten likahiukkasten pääsyn pumppuun. Tämä puolestaan ​​​​suojaa pumpun juoksupyörää ja estää pumppua tukkeutumasta oksien tai likahiukkasten takia – mikä kaikki lisää pumpun toimintavarmuutta. Pumpun esisuodatin sopii uppopumpuille SP 9.000 - SP 16.000 Flat/Dirt sekä SP 1 - SP 5 Flat/Dirt ja sen silmäkoko on n. 5 millimetriä.

Ominaisuudet ja edut
Tukeva esisuodatin
  • Suojaa pumpun juoksupyörää oksien tai likahiukkasten aiheuttamilta tukkeutumisilta ja lisää käyttövarmuutta.
Click-toiminto
  • Helppo ja nopea kiinnittää uppopumppuun.
5 mm verkon leveys
  • Virtaus ei vähene, mutta käyttövarmuus kasvaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Reikäkoko (mm) 5
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 177 x 179 x 53
Käyttökohteet
  • Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.