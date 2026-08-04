Vankka esisuodatin voidaan kiinnittää uppopumppuun lisävarusteena. Esisuodattimen käyttöä suositellaan erityisesti käytettäessä pumppua voimakkaasti saastuneessa vedessä, kuten kaivauksissa tai tulvissa. Suodatin estää suurten likahiukkasten pääsyn pumppuun. Tämä puolestaan ​​​​suojaa pumpun juoksupyörää ja estää pumppua tukkeutumasta oksien tai likahiukkasten takia – mikä kaikki lisää pumpun toimintavarmuutta. Pumpun esisuodatin sopii uppopumpuille SP 9.000 - SP 16.000 Flat/Dirt sekä SP 1 - SP 5 Flat/Dirt ja sen silmäkoko on n. 5 millimetriä.