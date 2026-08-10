Korkeapaineletku letkukelaan, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde

Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 300 baaria. Liitäntäkierre AVS ja EASY!Lock.

estävä ja kevyesti kelautuva painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkukelaan sopiva AVS-liitin. Toisessa päässä on nopeasti kiinnitettävä EASY!Lock-pikaliitin.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 6
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Pituus (m) 15
Liitäntäkierre 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,4