Korkeapaineletku letkukelaan, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 300 baaria. Liitäntäkierre AVS ja EASY!Lock.
estävä ja kevyesti kelautuva painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkukelaan sopiva AVS-liitin. Toisessa päässä on nopeasti kiinnitettävä EASY!Lock-pikaliitin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 6
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|300
|Pituus (m)
|15
|Liitäntäkierre
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-letkukelayhde
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,4