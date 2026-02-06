Laakasuodatin WD
Laakasuodatin Kärcher Home & Garden MV/WD/KWD 4 - WD 6 -märkä-kuivaimureihin. Suodattimen vaihto onnistuu helposti joutumatta kosketuksiin lian kanssa.
Laakasuodatin märkä-kuivaimureille MV/WD/KWD 4–6 mahdollistaa märän ja kuivan lian imuroimisen ilman häiritsevää suodattimen vaihtoa kesken imuroinnin. Omassa suodatinlaatikossaan oleva suodatin on kuitenkin tarvittaessa helppo vaihtaa ilman kosketusta likaan.
Ominaisuudet ja edut
Patentoitu suodatinteknologia.
- Ei tarvetta suodattimen vaihdolle märän ja kuivan imuroinnin välillä
- Laakasuodattimen vaihto sekunneissa ilman kosketusta likaan
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|ruskea
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|163 x 104 x 50
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Hienojakoinen lika
- Karkeiden roskien imurointi
- Nesteet