Laakasuodatin märkä-kuivaimureille MV/WD/KWD 4–6 mahdollistaa märän ja kuivan lian imuroimisen ilman häiritsevää suodattimen vaihtoa kesken imuroinnin. Omassa suodatinlaatikossaan oleva suodatin on kuitenkin tarvittaessa helppo vaihtaa ilman kosketusta likaan.