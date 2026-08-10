Renovation KFI 4440 -erityinen laakasuodatin on ihanteellinen hienon ja karkean lian sekä nesteiden imurointiin. Se soveltuu erinomaisesti myös korjaustöissä ja sähkötyökaluilla työskentelyssä syntyneen hienon pölyn imurointiin. Polyesterimateriaali tekee suodattimesta kosteutta kestävän. Tarttumaton pinnoite estää myös tehokkaasti suodattimen tukkeutumisen ja varmistaa pitkäkestoisen imutehon ja optimaalisen pölynsuodatuksen käytön aikana. Patentoituun suodatinlaatikkoon upotettu suodatin voidaan vaihtaa erityisen kätevästi ja nopeasti – ilman kosketusta likaan: avaa vain suodatinlaatikko, vaihda suodatin, sulje suodatinlaatikko – ja siinä kaikki. Sopii Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 ja MV 4–6 märkä-kuivaimureihin.