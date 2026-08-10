Laakasuodatin WD 4-6 Renovation
Laakasuodatin pitkäkestoiseen imutehoon imuroitaessa hienoa pölyä remontin aikana ja työskenneltäessä sähkötyökalujen kanssa. Sopii Kärcher WD 4-6 Renovation märkä-kuivaimureihin.
Renovation KFI 4440 -erityinen laakasuodatin on ihanteellinen hienon ja karkean lian sekä nesteiden imurointiin. Se soveltuu erinomaisesti myös korjaustöissä ja sähkötyökaluilla työskentelyssä syntyneen hienon pölyn imurointiin. Polyesterimateriaali tekee suodattimesta kosteutta kestävän. Tarttumaton pinnoite estää myös tehokkaasti suodattimen tukkeutumisen ja varmistaa pitkäkestoisen imutehon ja optimaalisen pölynsuodatuksen käytön aikana. Patentoituun suodatinlaatikkoon upotettu suodatin voidaan vaihtaa erityisen kätevästi ja nopeasti – ilman kosketusta likaan: avaa vain suodatinlaatikko, vaihda suodatin, sulje suodatinlaatikko – ja siinä kaikki. Sopii Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 ja MV 4–6 märkä-kuivaimureihin.
Ominaisuudet ja edut
Tarttumaton pinnoite polyesteristä
- Pitkäkestoiseen imutehoon ja pölynsuodatukseen käytön aikana.
- Keskeytyksettömään työhön.
- Kosteuden kestävä ja pitkäikäinen.
Patentoitu suodatinteknologia.
- Märkä- ja kuivaimurointi ilman suodattimen vaihtoa
- Laakasuodattimen vaihto sekunneissa ilman kosketusta likaan
Sopii WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 -märkä-kuivaimureihin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|163 x 104 x 50
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Hienojakoinen lika
- Karkeiden roskien imurointi
- Nesteet
- Työpaja
- Remontointi