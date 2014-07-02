Pakokaasujen adapteri / pakoputkiliitin 200 mm

Adapteri, jonka avulla HDS-kuumavesipesurin päältä purkautuvat pakokaasut saadaan ohjattua turvallisesti niille suunniteltuun ilmanvaihtokanavaan. Malli 76 x 157 >> 200 mm.

Tämä kiinnike tarjoaa nopean ja turvallisen kiinnitysmekanismin kuumavesipesureiden pakokaasuille suunnitellulle poistoilmalle. Asennetaan HDS-kuumavesipesurin lämmityskattilan päällä olevaan poistoputkeen. Tämän mallin pakokaasuaukko on mitoiltaan 76 x 157 mm ja lähtevän ilmastointiputken halkaisija 200 mm.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija (mm) 200
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,1
Käyttökohteet
  • Pakokaasujärjestelmien liitäntään kiinteästi asennettaviin kuumavesipesureihin