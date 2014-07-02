Pakokaasujen adapteri / pakoputkiliitin 200 mm
Adapteri, jonka avulla HDS-kuumavesipesurin päältä purkautuvat pakokaasut saadaan ohjattua turvallisesti niille suunniteltuun ilmanvaihtokanavaan. Malli 76 x 157 >> 200 mm.
Tämä kiinnike tarjoaa nopean ja turvallisen kiinnitysmekanismin kuumavesipesureiden pakokaasuille suunnitellulle poistoilmalle. Asennetaan HDS-kuumavesipesurin lämmityskattilan päällä olevaan poistoputkeen. Tämän mallin pakokaasuaukko on mitoiltaan 76 x 157 mm ja lähtevän ilmastointiputken halkaisija 200 mm.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|200
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,1
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Käyttökohteet
- Pakokaasujärjestelmien liitäntään kiinteästi asennettaviin kuumavesipesureihin