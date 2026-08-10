Renovation KFI 489 -fleecepölypussit sopivat ihanteellisesti kuivan ja kostean lian imurointiin ja sopivat erinomaisesti myös korjaustöissä ja sähkötyökaluilla syntyvän hienon pölyn imurointiin. Viisikerroksinen, erittäin repeytymätön fleecemateriaali esisuodattimella varmistaa, että suodattimen pinta ei tukkeudu, mikä takaa pitkäkestoisen imutehon ja optimaalisen pölyn suodatuksen käytön aikana. Sopii Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 ja MV 4–6 märkä- kuivaimureihin. Pakkaus sisältää 4 pölypussia.