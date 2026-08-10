Pölypussi WD 4-6 Renovation
Fleece-pölypussi pitkäkestoiseen imutehoon imuroitaessa hienoa pölyä remontin aikana ja työskennellessäsi sähkötyökalujen kanssa. Sopii Kärcher WD 4-6 Renovation märkä-kuivaimureihin.
Renovation KFI 489 -fleecepölypussit sopivat ihanteellisesti kuivan ja kostean lian imurointiin ja sopivat erinomaisesti myös korjaustöissä ja sähkötyökaluilla syntyvän hienon pölyn imurointiin. Viisikerroksinen, erittäin repeytymätön fleecemateriaali esisuodattimella varmistaa, että suodattimen pinta ei tukkeudu, mikä takaa pitkäkestoisen imutehon ja optimaalisen pölyn suodatuksen käytön aikana. Sopii Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 ja MV 4–6 märkä- kuivaimureihin. Pakkaus sisältää 4 pölypussia.
Ominaisuudet ja edut
Viisikerroksinen fleecemateriaali sisältää esisuodattimen
- Pitkäkestoiseen imutehoon ja pölynsuodatukseen käytön aikana.
- Keskeytyksettömään työhön.
- Erittäin kestävä, kovaan käyttöön tarkoitettu
Sopii WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 -märkä-kuivaimureihin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|4
|Väri
|Harmaa
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|265 x 185 x 68
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Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
- Työpaja
- Remontointi