CarpetPro Tisztítószer, gyorsan száradó RM 767 OA, 10l

Folyékony, gyorsan száradó mélytisztítószer textil padlóburkolatok, kárpitozott bútorok vagy autóülések tisztítására. Megszünteti a kellemetlen szagokat és javítja a higiéniát.

Azonnal használatra kész és akár 50 százalékkal gyorsabban szárad, mint más mélytisztítók, így ideális a nagy forgalmú területeket tisztító professzionális épülettakarító vállalkozók számára: CarpetPro Cleaner, gyorsan száradó RM 767 OA. A foszfátmentes tisztítószer az egylépéses permetextrakcióhoz a Puzzi gépeinkkel, valamint a szőnyegtisztító gépeinkkel (BRC) is használható. Biztosítja, hogy a felületek nagyon hamar újra járhatóak legyenek, megbízhatóan fellazítja az olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket, elnyeli a beivódó, például a dohányfüst vagy a konyhai zsír által árasztott szagokat, és javítja a kárpitok és padlóburkolatok higiéniáját. Ezek a tulajdonságok teszik a CarpetPro Cleanert, a gyorsan száradó RM 767 OA-t ideálissá a szőnyegek, kárpitozott bútorok vagy autóülések, illetve a járművek egyéb textilborításainak tisztítására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 6,4
Súly (kg) 10,2
Csomagolási súly (kg) 10,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 188 x 307
Alkalmazási területek
  • Autóápolás
  • Textilfelületek
Tartozékok