CarpetPro Tisztítószer, gyorsan száradó RM 767 OA, 10l
Folyékony, gyorsan száradó mélytisztítószer textil padlóburkolatok, kárpitozott bútorok vagy autóülések tisztítására. Megszünteti a kellemetlen szagokat és javítja a higiéniát.
Azonnal használatra kész és akár 50 százalékkal gyorsabban szárad, mint más mélytisztítók, így ideális a nagy forgalmú területeket tisztító professzionális épülettakarító vállalkozók számára: CarpetPro Cleaner, gyorsan száradó RM 767 OA. A foszfátmentes tisztítószer az egylépéses permetextrakcióhoz a Puzzi gépeinkkel, valamint a szőnyegtisztító gépeinkkel (BRC) is használható. Biztosítja, hogy a felületek nagyon hamar újra járhatóak legyenek, megbízhatóan fellazítja az olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket, elnyeli a beivódó, például a dohányfüst vagy a konyhai zsír által árasztott szagokat, és javítja a kárpitok és padlóburkolatok higiéniáját. Ezek a tulajdonságok teszik a CarpetPro Cleanert, a gyorsan száradó RM 767 OA-t ideálissá a szőnyegek, kárpitozott bútorok vagy autóülések, illetve a járművek egyéb textilborításainak tisztítására.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|6,4
|Súly (kg)
|10,2
|Csomagolási súly (kg)
|10,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 188 x 307
Alkalmazási területek
- Autóápolás
- Textilfelületek