Azonnal használatra kész és akár 50 százalékkal gyorsabban szárad, mint más mélytisztítók, így ideális a nagy forgalmú területeket tisztító professzionális épülettakarító vállalkozók számára: CarpetPro Cleaner, gyorsan száradó RM 767 OA. A foszfátmentes tisztítószer az egylépéses permetextrakcióhoz a Puzzi gépeinkkel, valamint a szőnyegtisztító gépeinkkel (BRC) is használható. Biztosítja, hogy a felületek nagyon hamar újra járhatóak legyenek, megbízhatóan fellazítja az olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket, elnyeli a beivódó, például a dohányfüst vagy a konyhai zsír által árasztott szagokat, és javítja a kárpitok és padlóburkolatok higiéniáját. Ezek a tulajdonságok teszik a CarpetPro Cleanert, a gyorsan száradó RM 767 OA-t ideálissá a szőnyegek, kárpitozott bútorok vagy autóülések, illetve a járművek egyéb textilborításainak tisztítására.