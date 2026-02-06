A magasnyomású pisztoly fel van szerelve LED kijelzővel a nyomásbeállítás és a tisztítószer üzemmód megjelenítéséhez. Quick Connect adapterrel. A vario power szórószár elforgatásával a nyomás szintje HARD, MEDIUM vagy SOFT vagy tisztíószer üzemmódra állítható. A LED-kijelző minden időjárási körülmények között könnyen leolvasható. A szórópisztoly minden K 4 - K 5 osztályú Kärcher Full Control magas nyomású mosóhoz alkalmazható.