G 145 Q Full Control pisztoly
Magas nyomású pisztoly LED kijelzővel a különféle nyomás-beállítások és tisztítószer-üzemmód megjelenítéséhez. Gyors csatlakozás. A Kärcher Full Control K 4 - K 5 kategóriájú magas nyomású mosókhoz.
A magasnyomású pisztoly fel van szerelve LED kijelzővel a nyomásbeállítás és a tisztítószer üzemmód megjelenítéséhez. Quick Connect adapterrel. A vario power szórószár elforgatásával a nyomás szintje HARD, MEDIUM vagy SOFT vagy tisztíószer üzemmódra állítható. A LED-kijelző minden időjárási körülmények között könnyen leolvasható. A szórópisztoly minden K 4 - K 5 osztályú Kärcher Full Control magas nyomású mosóhoz alkalmazható.
Jellemzők és előnyök
Tartalék szórópisztoly a K4-K5 kategóriába tartozó Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz
- Szórópisztoly könnyű cserélése
Könnyen olvasható LED képernyő a nyomásbeállítások és a tisztítószer mód kijelzésére.
- A kiválasztott tárgynak megfelelő nyomásszint könnyű beállítása.
Quick Connect csatlakozó
- GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
- Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer-felvétel alacsony nyomáson
- Egyszerű tisztítószer használat
Biztonsági gyerekzár
- Blokkolja a zárópisztoly kioldót
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|552 x 43 x 223