Parkolóállomás állóporszívókhoz
Kényelmes tárolási megoldás a készülék és a tartozékok számára: a szabadon álló parkolóállomás kompatibilis a VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax porszívók összes modelljével.
A VC 6 Cordless ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax modellek helytakarékosság és a felborulás megakadályozása érdekében a szabadon álló parkolóállomásban tárolhatók. Fali rögzítésre nincs szükség. Amellett, hogy a vezeték nélküli porszívót a helyén tartja, a tartozékok számára is tárolási lehetőséget biztosít. Így, ezek mindig rendezettek és gyorsan kéznél vannak. A porszívó akkumulátortöltője is csatlakoztatható a parkolóállomáshoz - így a készülék parkolásakor automatikusan feltöltődik. A szabadon álló parkolóállomás használatához további fali tartóra van szükség, amelyet a VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax modellekhez mellékelünk. Ez a parkolási állomáshoz van rögzítve. A parkolóállomás csomagja nem tartalmaz kiegészítő fali konzolt.
Jellemzők és előnyök
Beépített töltési funkció
- A vezeték nélküli porszívó akkumulátortöltője beépíthető a parkolóállomásba.
- A porszívó akkumulátora a parkolóállomáson autómatikusan feltöltődik.
- A porszívó bármikor használatra kész.
A készülék és a tartozékok optimális tárolása anélkül, hogy a parkolóállomást a falra kellene szerelni.
- Helytakarékos, biztonságos és rugalmas tárolás.
- A vezeték nélküli porszívó tartozékai könnyen csatlakoztathatók a szabadon álló parkolóállomáshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,9
|Csomagolási súly (kg)
|4,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|324 x 303 x 938