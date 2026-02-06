A VC 6 Cordless ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax modellek helytakarékosság és a felborulás megakadályozása érdekében a szabadon álló parkolóállomásban tárolhatók. Fali rögzítésre nincs szükség. Amellett, hogy a vezeték nélküli porszívót a helyén tartja, a tartozékok számára is tárolási lehetőséget biztosít. Így, ezek mindig rendezettek és gyorsan kéznél vannak. A porszívó akkumulátortöltője is csatlakoztatható a parkolóállomáshoz - így a készülék parkolásakor automatikusan feltöltődik. A szabadon álló parkolóállomás használatához további fali tartóra van szükség, amelyet a VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax modellekhez mellékelünk. Ez a parkolási állomáshoz van rögzítve. A parkolóállomás csomagja nem tartalmaz kiegészítő fali konzolt.