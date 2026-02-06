Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 4 S Go!Further
„WD 4 S Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais, tokiais kaip antgalis automobilių vidui valyti.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, žengęs dar vienu žingsniu toliau – tai riboto leidimo juodas „WD 4 S Go!Further“, kurio sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais ir užtikrinantis geriausius valymo rezultatus ir aukštą patogumo lygį. „WD 4 S Go!Further“, tiekiamas su automobilių antgalio ir siurbimo šepetėlio rinkiniu, yra ypač galingas ir energiją taupantis, 1100 W galios: „WD 4 S Go!Further“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, siurbimo žarna ir užspaudžiamas grindų antgalis optimaliai suderinti, kad valymo rezultatai būtų maksimaliai geri. Įrenginys tiekiamas su tvirtu ir smūgiams atspariu 20 l nerūdijančiojo plieno konteineriu, 5 m kabeliu, 2,2 m siurbimo žarna, užspaudžiamu grindų antgaliu, plokščiu gofruotu filtru ir neaustinės medžiagos filtro maišeliu. Dėl patentuotos technologijos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio filtrą galima lengvai ir greitai išimti vos per kelias sekundes nesiliečiant su jokiais nešvarumais ir kruopščiai išvalyti. Ten, kur neįmanoma išsiurbti dulkių siurbliu, padeda papildoma pūstuvo funkcija. Dėl nuimamos rankenos priedus galima pritvirtinti tiesiai prie siurbimo žarnos. Žarną galima kompaktiškai laikyti ant įrenginio korpuso. Vamzdžius ir grindų antgalį taip pat galima greitai ir patogiai įdėti į numatytas vietas įrenginio gale.
Savybės ir privalumai
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.
Elektros laido ir priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko¹⁾ Pakuotei gaminti buvo panaudota mažiausiai 80 % perdirbto popieriaus Plastikiniai maišeliai, pagaminti iš ne mažiau kaip 50 % perdirbtų medžiagų²⁾.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Filtro maišeliai su praktiška fiksavimo sistema
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Daiktų saugojimo vieta
- Patogi priedų ir mažų dalių laikymui skirta vieta
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1100
|Siurbimo galia (W)
|240
|Vakuumas (mbar)
|max. 240
|Oro srautas (l/s)
|max. 55
|Talpos dydis (l)
|20
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Juoda Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Juoda
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus. / ²⁾ Susijęs su pakuote dėžės viduje.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Automobilio antgalis
- Siurbimo šepetėlis švelniais šereliais
- Siurbimo šepetėlis kietais šereliais
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
WD 4 S Go!Further atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.