Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 Control
„WD 5 Control 25/5/22“ su 25 litrų konteineriu, „du viename“ nuotolinio valdymo pultu siurbimui per atstumą, filtro valymo ir filtro išėmimo technologija bei siurbimo galios valdymu.
„WD 5 Control S 25/5/22“ didelė siurbimo galia ir energijos vartojimo efektyvumas visada užtikrina puikius sausų ir drėgnų, smulkių ir stambių nešvarumų valymo rezultatus. Prijungus „du viename“ nuotolinio valdymo pultą prie siurbimo žarnos, drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį galima patogiai paleisti ir sustabdyti prie jo net nepriėjus. Dirbant su akumuliatoriniais elektriniais įrankiais, drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys automatiškai aptinka vibraciją ir įsijungia pats, todėl darbų eiga bus ypač sklandi. Išskirtinė filtro valymo ir patentuota filtro išėmimo technologija suteikia galimybę pakeisti plokščią gofruotą filtrą be jokio sąlyčio su nešvarumais, o filtro valymo funkcija tuomet lengvai atkuria siurbimo galią. Taip pat įrenginys turi galios valdymo funkciją, su kuria galima pasirinkti bet kokio galingumo siurbimą. Be galingo siurbimo funkcijos galima naudoti ir praktišką pūstuvo funkciją, skirtą subtilesnėms valymo užduotims. „WD 5 Control 25/5/22“ komplekte yra didelis 25 l plastikinis konteineris, 5 m kabelis ir 2,2 m siurbimo žarna. Be to, žarną, kabelį ir priedus galima laikyti ant paties įrenginio – šis sprendimas suteikia daugiau patogumo ir padeda taupyti vietą.
Savybės ir privalumai
Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas1 funkcija: leidžia paleisti arba sustabdyti drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį per „Bluetooth“ ryšį tiesiog paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką ant pačios siurbimo žarnos.
„Du viename“ nuotolinio valdymo pultas: automatinis vibracijos aptikimas2 funkcija: automatiniu režimu vibracijos aptikimo funkcija automatiškai įjungia ir išjungia drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį, kai tik įjungiamas arba išjungiamas belaidis elektrinis įrankis. Automatiniu režimu drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys siurbia dar kelias sekundes po belaidžio elektrinio įrankio išjungimo, kad būtų surinktos visos likusios dulkės ir nešvarumai. Darbui be dulkių!
Galios valdymo funkcijaGalima nustatyti bet kokią įrenginio siurbimo galią naudojant sukamąjį jungiklį (nuo min. iki maks.), tad galėsite jį pritaikyti kiekvienai užduočiai.
Filtro valymas ir patentuota filtro išėmimo technologija
- Paspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Ratukų stabdys
- Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys yra stabilus net ant iki 10 ° nuolydžių.
Žarnos, kabelio ir priedų laikymas ant įrenginio viršaus
- Taupant vietą siurbimo žarną galima laikyti tiesiog pakabinus ant įrenginio korpuso. Intuityvios priedų parinktys kairiarankiams ir dešiniarankiams naudotojams.
- Erdvę taupanti, saugi ir lengvai pasiekiama priedų dėtuvė. Maitinimo kabelį galima saugiai laikyti ant integruotų kabelių kablių.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Tvarumo savybės
- Konstrukcijos sudėtyje yra 20 % perdirbto plastiko¹⁾
- Pakuotei gaminti buvo panaudota mažiausiai 80 % perdirbto popieriaus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
- Sukamieji ratukai su stabdžiu: 1 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
WD 5 Control atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.