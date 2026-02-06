Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 Control P
„WD 5 Control P 25/5/22“ su 25 l konteineriu, prietaisų prijungimo lizdu ir „du viename“ nuotolinio valdymo pultu idealiai tinka darbui su (belaidžiais) elektriniais įrankiais. Su filtro valymo ir galios valdymo funkcija.
Sukurkite švarą be pastangų su „WD 5 Control P 25/5/22“ siurbliu, kuris lengvai pašalina sausus ir drėgnus, smulkius ir stambius nešvarumus ir užtikrina nepriekaištingus valymo rezultatus dėl didelės siurbimo galios ir energijos vartojimo efektyvumo. Maksimali laisvė su inovatyviu „du viename“ nuotolinio valdymo pultu: su juo patogiai paleisite ir sustabdysite drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį per „Bluetooth“ ryšį, o naudojant belaidžius elektrinius įrankius siurblys netgi gali įsijungti automatiškai pasitelkus vibracijos aptikimo funkciją. Patentuota filtro išėmimo technologija suteikia galimybę pakeisti plokščią gofruotą filtrą be jokio sąlyčio su nešvarumais, o filtro valymo funkcija akimirksniu atkuria didžiausią siurbimo galią. Dėl integruoto prietaisų prijungimo lizdo „WD 5 Control P“ taip pat idealiai tinka naudoti kartu su laidiniais elektriniais įrankiais. Naudodami galios valdymo funkciją sureguliuosite siurbimo galią, pasirinkdami bet kokį lygį, o praktiška pūstuvo funkcija tiks valymo darbams, kuriuos reikia atlikti švelniau ir atsargiau. Į dulkių siurblio komplektą įeina patvarus 25 l konteineris, 5 m kabelis, 2,2 m siurbimo žarna ir ratukų stabdys, užtikrinantisdidesnį saugumą. Be to, ant paties įrenginio yra numatyta patogi žarnos, kabelio ir priedų laikymo vieta.
Savybės ir privalumai
Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas1 funkcija: leidžia paleisti arba sustabdyti drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį per „Bluetooth“ ryšį tiesiog paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką ant pačios siurbimo žarnos.
„Du viename“ nuotolinio valdymo pultas: automatinis vibracijos aptikimas2 funkcija: automatiniu režimu vibracijos aptikimo funkcija automatiškai įjungia ir išjungia drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį, kai tik įjungiamas arba išjungiamas belaidis elektrinis įrankis. Automatiniu režimu drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys siurbia dar kelias sekundes po belaidžio elektrinio įrankio išjungimo, kad būtų surinktos visos likusios dulkės ir nešvarumai. Darbui be dulkių!
Papildomas maitinimo lizdas darbui su laidiniais elektriniais įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Galios valdymo funkcija
- Galima nustatyti bet kokią įrenginio siurbimo galią naudojant sukamąjį jungiklį (nuo min. iki maks.), tad galėsite jį pritaikyti kiekvienai užduočiai.
Filtro valymas ir patentuota filtro išėmimo technologija
- Paspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Ratukų stabdys
- Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys yra stabilus net ant iki 10 ° nuolydžių.
Žarnos, kabelio ir priedų laikymas ant įrenginio viršaus
- Taupant vietą siurbimo žarną galima laikyti tiesiog pakabinus ant įrenginio korpuso. Intuityvios priedų parinktys kairiarankiams ir dešiniarankiams naudotojams.
- Filtro valdymo sistema nuolat didelei siurbimo galiai
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Tvarumo savybės
- Konstrukcijos sudėtyje yra 20 % perdirbto plastiko¹⁾
- Pakuotei gaminti buvo panaudota mažiausiai 80 % perdirbto popieriaus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Konteineris Geltona Prietaiso viršus Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
- Sukamieji ratukai su stabdžiu: 1 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
WD 5 Control P atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.