Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 Control S
„WD 5 Control S 25/5/22“ su 25 l konteineriu ir „du viename“ nuotolinio valdymo pultu gali būti valdomas tiesiogiai nuo siurbimo žarnos. Turi filtro valymo funkciją ir praktišką vandens išleidimo angą.
Valymas tapo dar patogesnis – galingas ir energiją taupantis „WD 5 Control S 25/5/22“ visada užtikrina geriausius sausų ir drėgnų, smulkių ir stambių nešvarumų valymo rezultatus. Patirkite maksimalią laisvę su inovatyviu „du viename“ nuotolinio valdymo pultu: patogiai paleiskite ir sustabdykite įrenginį naudodami „Bluetooth“ ryšį. Kuo šis įrenginys ypatingas? Naudojant belaidžius elektrinius įrankius, dulkių siurblys įsijungia ir išsijungia automatiškai reaguodamas į vibraciją. Dėl patentuotos filtro išėmimo technologijos plokščio gofruoto filtro keitimas yra higieniškas ir bekontaktis. Jei siurbimo galia pradeda mažėti, išmanioji filtro valymo sistema ją atkuria akimirksniu, kad galėtumėte dirbti be pertrūkių. Naudodami galios valdymo funkciją, galite reguliuoti siurbimo galią ir nustatyti bet kokį reikiamą lygį, kad šis atitiktų kiekvieną valymo užduotį. Susiurbti skysčiai lengvai išleidžiami per vandens išleidimo angą. Patikima pūstuvo funkcija tampa puikiu sprendimu, kai reikia išvalyti lengvai pažeidžiamus paviršius arba pašalinti dulkes iš kampų. Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio komplekte yra tvirtas 25 l nerūdijančio plieno konteineris, 5 m kabelis ir lanksti 2,2 m siurbimo žarna.
Savybės ir privalumai
Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas1 funkcija: leidžia paleisti arba sustabdyti drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį per „Bluetooth“ ryšį tiesiog paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką ant pačios siurbimo žarnos.
„Du viename“ nuotolinio valdymo pultas: automatinis vibracijos aptikimas2 funkcija: automatiniu režimu vibracijos aptikimo funkcija automatiškai įjungia ir išjungia drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį, kai tik įjungiamas arba išjungiamas belaidis elektrinis įrankis. Automatiniu režimu drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys siurbia dar kelias sekundes po belaidžio elektrinio įrankio išjungimo, kad būtų surinktos visos likusios dulkės ir nešvarumai. Darbui be dulkių!
Galios valdymo funkcijaGalima nustatyti bet kokią įrenginio siurbimo galią naudojant sukamąjį jungiklį (nuo min. iki maks.), tad galėsite jį pritaikyti kiekvienai užduočiai.
Filtro valymas ir patentuota filtro išėmimo technologija
- Paspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
Vandens išleidimo anga
- Didelio vandens kiekio pašalinimas taupant laiką ir energiją.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Ratukų stabdys
- Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys yra stabilus net ant iki 10 ° nuolydžių.
Žarnos, kabelio ir priedų laikymas ant įrenginio viršaus
- Taupant vietą siurbimo žarną galima laikyti tiesiog pakabinus ant įrenginio korpuso. Intuityvios priedų parinktys kairiarankiams ir dešiniarankiams naudotojams.
- Erdvę taupanti, saugi ir lengvai pasiekiama priedų dėtuvė. Maitinimo kabelį galima saugiai laikyti ant integruotų kabelių kablių.
- Filtro valdymo sistema nuolat didelei siurbimo galiai
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Tvarumo savybės
- Konstrukcijos sudėtyje yra 20 % perdirbto plastiko¹⁾
- Pakuotei gaminti buvo panaudota mažiausiai 80 % perdirbto popieriaus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso viršus Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|5
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vandens išleidimo anga
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
- Sukamieji ratukai su stabdžiu: 1 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
WD 5 Control S atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.