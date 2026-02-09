Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 P V-25/8/35 (YYY)
Kruopščiam automobilio salono valymui: drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 25 l plastiko konteineriu ir specialiais antgaliais užtikrina puikų siurbimą ir padeda taupyti energiją.
Automobilinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 5 P V-25/8/35 pasižymi galingu ir efektyviu siurbimu, o jo galingumas - tik 1100 W. Prietaisas turi tvirtą 3,5 m siurbimo žarną, 2 plastikinius vamzdžius, perjungiamą grindų antgalį, tvirtą 25 l plastiko konteinerį, 8 m ilgio laidą ir filtravimo maišelį. Prietaisas išsiskiria plačiu priedų, skirtų automobilio interjerui valyti, asortimentu: auto antgalis, ilgas plyšių antgalis ir siurbimo šepetys su kietais ir minkštais šereliais jautrių paviršių, stipriai užterštų, didelių plotų ir sunkiai pasiekiamų erdvių valymui. Kitos savybės: perjungiamas grindų antgalis, įmontuota rozetė įrankiui, galios reguliatorius, plokščias klostuotas filtras ir patentuota filtro keitimo sistema, kuriai užtenka vos kelių sekundžių. Tokiose vietose, kur neįmanoma siurbti, galima naudoti veiksmingą pūtimo funkciją. Nuimama rankena leidžia priedus prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos. Juos taip pat galima tvarkingai sudėti, pakabinant prietaiso viršuje ir užspaudžiant iš abiejų pusių. Prietaiso viršuje esanti zona idealiai tinka įrankių ir smulkių daiktų laikymui. Rankena 3-in-1 leidžia lengvai atidaryti, uždaryti ir ištuštinti konteinerį.
Savybės ir privalumai
Specialūs priedai automobilio vidaus valymuiNorint pasiekti geriausių valymo rezultatų valant jautrius, didelio ploto paviršius ir siaurus plyšius Optimaliam smulkaus ir prikibusio purvo valymui
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Filtro valymo sistemaPaspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį. Siurbiamoji galia greitai atstatoma
Patentuota filtro keitimo technologija.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Itin paprastas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1100
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|280
|Vakuumas (mbar)
|max. 260
|Oro srautas (l/s)
|max. 70
|Talpos dydis (l)
|25
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|8
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 3.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 mm
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Ilgas plyšių antgalis (350 mm)
- Automobilio antgalis
- Siurbimo šepetėlis švelniais šereliais
- Siurbimo šepetėlis kietais šereliais
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Automobilio bagažinė
- Automobilių sėdynės
- Galinės sėdynės
- Kojų kilimėliai
- Techninė patalpa
- Terasos
- Rūsys
Priedai
WD 5 P V-25/8/35 (YYY) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.