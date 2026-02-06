Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 7 Control P S 30/6/35/T
„WD 7 Control P S 30/6/35/T“ su 25 l konteineriu, prietaisų prijungimo lizdu ir „du viename“ nuotolinio valdymo pultu idealiai tinka darbui su (belaidžiais) elektriniais įrankiais. Su unikalia „Kärcher FILT!elligence™" filtro valdymo sistema.
Novatoriškas, patogus ir galingas – tai „WD 7 Control P S 30/6/35/T“. Ypač galingas ir energiją taupantis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys visada užtikrina geriausius sausų, smulkių ir stambių nešvarumų valymo rezultatus. Išmanioji „Kärcher FILT!elligence™“ dulkių siurblio filtro valdymo sistema stebi filtro būseną ir praneša, kai filtrą reikia išvalyti ar pakeisti. Šis sprendimas nuolat užtikrina didžiausią siurbimo galią. O dėl patentuotos filtro išėmimo technologijos plokščią gofruotą filtrą galima pakeisti nesiliečiant su purvu, todėl keitimas yra absoliučiai švarus ir higieniškas. Inovatyvus „du viename“ nuotolinio valdymo pultas leidžia patogiai įjungti ir išjungti įrenginį per „Bluetooth“ ryšį. Kuo šis įrenginys ypatingas? Dirbant su belaidžiais elektriniais įrankiais, dulkių siurblys įsijungia savaime dėl automatinės vibracijos aptikimo funkcijos. Tačiau dėl integruoto prietaisų prijungimo lizdo „WD 7 Control“ taip pat puikiai suderinamas ir su laidiniais elektriniais įrankiais. Be to, siurbimą galima reguliuoti – naudojant galios valdymo funkciją galima nustatyti bet kokį lygį. Didelis „WD 7 Control P S“ siurblio 30 l nerūdijančio plieno konteineris, 6 m kabelis iritin ilga 3,5 metro siurbimo žarna užtikrina maksimalų našumą ir lankstumą.
Savybės ir privalumai
„FILT!elligence™“ – išmanioji filtrų valdymo sistemaLED indikatoriai praneša, kada būtina išvalyti arba pakeisti filtro maišelį bei patį filtrą, kad būtų užtikrinta optimali siurbimo galia ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas.
Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas1 funkcija: leidžia paleisti arba sustabdyti drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį per „Bluetooth“ ryšį tiesiog paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką ant pačios siurbimo žarnos.
„Du viename“ nuotolinio valdymo pultas: automatinis vibracijos aptikimas2 funkcija: automatiniu režimu vibracijos aptikimo funkcija automatiškai įjungia ir išjungia drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį, kai tik įjungiamas arba išjungiamas belaidis elektrinis įrankis. Automatiniu režimu drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys siurbia dar kelias sekundes po belaidžio elektrinio įrankio išjungimo, kad būtų surinktos visos likusios dulkės ir nešvarumai. Darbui be dulkių!
Papildomas maitinimo lizdas darbui su laidiniais elektriniais įrankiais
- Dulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto
- Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Galios valdymo funkcija
- Galima nustatyti bet kokią įrenginio siurbimo galią naudojant sukamąjį jungiklį (nuo min. iki maks.), tad galėsite jį pritaikyti kiekvienai užduočiai.
Filtro valymas ir patentuota filtro išėmimo technologija
- Paspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį.
- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
Vandens išleidimo anga
- Didelio vandens kiekio pašalinimas taupant laiką ir energiją.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Ratukų stabdys
- Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys yra stabilus net ant iki 10 ° nuolydžių.
Tvarumo savybės
- Konstrukcijos sudėtyje yra 30 % perdirbto plastiko¹⁾.
- Pakuotei gaminti buvo panaudota mažiausiai 80 % perdirbto popieriaus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1400
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|315
|Vakuumas (mbar)
|max. 290
|Oro srautas (l/s)
|max. 80
|Talpos dydis (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Juoda
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 3.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas
- Kärcher FILT!elligence™
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vandens išleidimo anga
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
- Sukamieji ratukai su stabdžiu: 1 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Renovacija
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Terasos
- Skysčiai
- Rūsys
- Meistro dirbtuvėlė
- Įėjimo zona
Priedai
