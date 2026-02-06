Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 2-4
Pašalinkite dulkes ir trupinius: Kompaktiškas rankinis dulkių siurblys CVH 2-4 su 4 V keičiamu akumuliatoriumi visuomet paruoštas naudojimui, mobilus ir universalus. Akumuliatorius ir įkroviklis į komplektą neįeina.
Ypač lankstus su keičiamu akumuliatoriumi: Rankinis dulkių siurblys CVH 2-4 visuomet paruoštas naudojimui ir visada po ranka, kai reikia išvalyti virtuvę, svetainę, miegamąjį ar automobilio saloną. Juo lengvai pašalinsite tokius nešvarumus kaip trupinius, plaukus ir dulkes. Plyšių antgalis 2-in-1 užtikrina švarą ant pažeidžiamų paviršių ir sunkiai pasiekiamose vietose. Lengvas ir kompaktiško dizaino dulkių siurblys leidžia dirbti ergonomiškai ir higieniškai, išvengiant bet kokio sąlyčio su nešvarumais. Dviejų pakopų filtrų sistema užtikrina švarų išpučiamą orą. 4 V Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatorius neįeina į komplektaciją. Galima naudoti su visais 4 V Kärcher Battery Power akumuliatoriniais įrenginiais.
Savybės ir privalumai
4 V Kärcher Battery Power: keičiamą akumuliatorių galima įsigyti kaip atskirą priedąMaksimalus lankstumas ir ilgesnis naudojimo laikas papildomo akumuliatoriaus dėka. Ilgalaikis, saugus ir galingas ličio jonų elementų dėka. Galima naudoti su visais 4 V Kärcher Battery Power akumuliatoriniais įrenginiais.
Kompaktiškas, paprastas ir visuomet paruoštas naudojimuiPraktiškų priedų dėka visuomet paruoštas naudojimui ir gali būti pritaikomas įvairiems valymo darbams.
Dviejų pakopų filtravimo sistemaLabai veiksmingas: plieninis pirminio valymo filtras stambiems nešvarumams, smulkusis filtras - švariam išpučiamam orui.
Labai efektyvus valymas
- Optimali siurbimo galia visų tipų smulkesnėms valymo užduotims atlikti.
Praktiški priedai
- Tinka švelniems paviršiams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Plaunamas filtras ir dulkių konteineris
- Lengvai išplaunamas po tekančiu vandeniu ir gali būti naudojamas pakartotinai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|4 V Akumuliatorinis
|Konteineris (l)
|0,15
|Nominali galia / Amperai (W)
|54
|Veikimo laikas maksimaliu režimu (min)
|10
|Įtampa (V)
|nominalus 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|359 x 76 x 77
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- 2-in-1 plyšių antgalis
- HEPA filtras: HEPA filtras (EN 1822:1998)
Videos
Pritaikymo sritys
- Minkšti baldai
- Transporto priemonės salonui
Priedai
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 2-4 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.