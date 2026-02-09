Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 3 Plus Filter
Atsisveikinkite su purvu virtuvėje, miegamajame ar automobilyje! Galingas, kompaktiškas ir visuomet po ranka esantis CVH 3 Plus rankinis dulkių siurblys leidžia greitai ir be vargo palaikyti nepriekaištingą švarą.
Galingas pagalbininkas kasdieniam naudojimui: akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 3 Plus efektyviai ir be pėdsakų pašalina visų tipų nešvarumus, tokius kaip plaukai, trupiniai ir dulkės. Plaunama dviejų pakopų filtravimo sistema, kurią sudaro smulkus plieninis tinklelis stambiems nešvarumams ir plaukams bei papildomas HEPA filtras (EN 1822:1998), užtikrina itin švarų išeinantį orą. Kiti privalumai: didelė siurbimo galia, ilgesnis tarnavimo laikas dėl tylaus BLDC variklio, kompaktiškas ir lengvas dizainas, du siurbimo lygiai su baterijos veikimo trukme iki 20 minučių, patogi įkrovimo stotelė su priedų saugykla ir papildomas filtrų rinkinys.
Savybės ir privalumai
Didelis valymo efektyvumas dėl BLDC variklioDidelė siurbimo galia visų tipų smulkesnėms valymo užduotims atlikti dėl BLDC variklio.
Galimi du režimaiMinimalus režimas ilgam veikimo laikui (maks. 20 min.), maksimalus režimas, skirtas didelei siurbimo galiai.
Patogus įkrovimasPatogus įkrovimas ir patogus laikymo būdas įkrovimo stotelėje.
Lengvas ir kompaktiškas
- Lengvai atlikite smulkias kasdienes valymo užduotis.
Paruoštas naudoti
- Dėl kompaktiško dizaino ir priedų asortimento, patogu valyti net sunkiai prieinamose vietose.
Dviejų pakopų filtravimo sistema
- Idealus sprendimas: smulkus plieninis tinklelis sulaiko stambius nešvarumus ir plaukus, o HEPA 12 filtras (EN 1822:1998) užtikrina nepriekaištingą oro švarą.
Plaunamas filtras ir dulkių konteineris
- Lengvai išplaunamas po tekančiu vandeniu ir gali būti naudojamas pakartotinai.
- Su papildomu filtrų komplektu, kuris tiekiamas kartu su įrenginiu
Praktiški priedai
- Tinka švelniems paviršiams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Konteineris (ml)
|150
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Nominali galia / Amperai (W)
|max. 70
|Veikimo laikas minimaliu režimu (min)
|20
|Veikimo laikas maksimaliu režimu (min)
|10
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|7,2
|Įtampa (V)
|7,2
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|240
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|330 x 76 x 76
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- 2-in-1 plyšių antgalis
- HEPA filtras: HEPA filtras (EN 1822:1998)
- HEPA filtras: 3 Piece(s)
- Parkavimo stotelė su įkrovimo įtaisu
Įranga
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Pritaikymo sritys
- Baldai
- Minkšti baldai, kėdės, čiužiniai, naminių gyvūnėlių guoliai ir krepšiai namuose
- Apmušalai
Priedai
