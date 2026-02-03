Akumuliatorinis siurblys VC 6 Cordless ourFamily Extra
Universalus dulkių siurblys VC 6 Cordless ourFamily Extra turi daugybę priedų patogiam grindų ir baldų valymui. Su laisvai pastatoma parkavimo stotele, kurios nereikia tvirtinti prie sienos.
Dėl plataus priedų asortimento VC 6 Cordless ourFamily Extra yra universalus: jis puikiai tinka visoms valymo užduotims. Jis užtikrina maksimalų patogumą, nes veikia net iki 50 minučių. Dėl 250 vatų galios BLDC variklio dulkių siurbimui nereikia daug pastangų, nesvarbu, ar tvarkote visus namus, ar valote tik nedidelius užterštumus. Grindų antgalis su elektrine pavara ir su LED apšvietimu siurbia kietas grindis taip pat kruopščiai, kaip ir kilimus. Įrenginyje yra ir elektrinis mini turbo šepetys minkštiems baldams ir čiužiniams. Kad būtų dar patogiau, siurblys turi dulkių konteinerį, kurį galima ištuštinti vienu paspaudimu bei „boost“ funkciją, užtikrinančią papildomą siurbimo galią. Įrenginys pasižymi ergonomišku dizainu, kad būtų lengva valyti po baldais, trijų lygių baterijos indikatoriumi ir tyliu siurbimu. Fiksavimo svirties dėka nereikia nuolat laikyti nuspausto įjungimo mygtuko. Dėl nedidelio svorio prietaisą galima naudoti ir kaip kompaktišką rankinį siurblį. Komplektacijoje yra LED plyšių antgalis tamsiems kampams, minkštas baldų šepetys 2-in-1, filtro valymo įrankis, taip pat antras filtras bei laisvai pastatoma parkavimo stotelė su priedų saugojimo ir įkrovimo funkcija.
Savybės ir privalumai
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 25,2 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 50 minučių įprastu režimu. 250 W variklis, elektrinis grindų antgalis, Power Lock ir 3 pakopų filtrų sistema be maišelių.
Praktiška filtrų sistema3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniais, orui laidžiu ir HEPA higienos filtrais. Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Papildomi priedai dar platesniam panaudojimuiMinkštus baldus, siaurus kampelius ar plyšius dar lengviau valyti naudojant papildomus antgalius, tokius kaip mini turbo šepetys ir LED plyšinis antgalis Elektrinis mini turbo šepetys ir plyšinio antgalio LED apšvietimas užtikrina geresnį nešvarumų aptikimą ir pašalinimą Laisvai pastatoma įkrovimo stotelė, nebereikia tvirtinti stotelės prie sienos
Elektra varomas antgalis
- Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
- Užtikrina patikimą paviršių valymą
Dviejų lygių galingumo kontrolė
- Ilgas veikimo laikas didesnio ploto namams valyti.
- Pasirenkamas "boost" režimas.
Intuityvus informacinis ir įkrovimo ekranas
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Aiški baterijos būsena ekrane
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Pasirenkamas "boost" režimas.
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Plačios panaudojimo galimybės
- Papildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|800
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|25,2
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 50 Boost režimas: / approx. 11
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|235
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Komplektacija
- Akumuliatorius: 25.2 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
- HEPA filtras: HEPA 12 filtras (EN 1822:1998)
- Oro filtras: 2 Piece(s)
- Filtro valymo įrankis
- Didelis universalus antgalis su LED apšvietimu
- Mini turbo šepetys
- Plyšių antgalis su LED apšvietimu
- Baldų antgalis 2-in-1
- Siurbimo vamzdis: Metalas
- Laisvai pastatoma parkavimo stolelė su įkrovimo funkcija
Įranga
- Minkšta rankena
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Laiptai
Priedai
VC 6 Cordless ourFamily Extra atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.