Akumuliatorinis siurblys VCS 3 Nano
VCS 3 Nano belaidis dulkių siurblys – kompaktiškas ir galingas pagalbininkas švariems namams su novatoriška nešvarumų aptikimo, išmaniojo siurbimo galios reguliavimo funkcija ir LED apšvietimu.
VCS 3 Nano belaidis dulkių siurblys – tai kompaktiškas ir galingas pagalbininkas kasdieniams valymo darbams. Dėl išmaniosios nešvarumų aptikimo funkcijos siurbimo galia automatiškai sureguliuojama pagal susipurvinimo lygį, taip užtikrinant efektyvų valymą ir ilgiausią įmanomą akumuliatoriaus veikimo laiką. „Clean Control“ ekrane pateikiama informacija apie įjungtą valymo režimą ir nešvarumų kiekį. Moderni BLDC bešepetėlinio variklio technologija ir optimizuotas grindų antgalio sandarinimas užtikrina puikų dulkių surinkimą nuo visų paviršių. Dėl LED apšvietimo ant grindų antgalio matosi net sunkiai pastebimi nešvarumai. 180 ° pasukama jungtis užtikrina didelį manevringumą, todėl siurblys sklandžiai slysta aplink baldus ir kampus. Daugiapakopė HEPA filtravimo sistema, patikimai sulaikanti 99,9 proc. susiurbiamų purvo dalelių (išbandyta pagal EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), užtikrina švarų išmetamą orą, todėl VCS 3 Nano yra puikus pasirinkimas alergiškiems žmonėms. Siurblys skleidžia mažiau nei 79 dB garsą, todėl siurbimas gali būti tylus lyg šnabždesys – idealu namams, kuriuose yra vaikų ar augintinių. USB-C įkrovimas suteikia daugiau patogumo ir lankstumo. Be to, įrenginį galima laikyti ant sieninio laikiklio, taip taupant vietą.
Savybės ir privalumai
Automatinio aptikimo technologija „Auto-sense“Išmanusis purvo aptikimas optimizuoja valymo efektyvumą automatiniu režimu. Šis režimas automatiškai nustato purvo kiekį ir atitinkamai sureguliuoja siurbimo galią, parinkdamas vieną iš trijų lygių.
„Clean Control“ ekranasEkrane nuolat pateikiama naujausia informacija apie valymo procesą ir įrenginio būseną, įskaitant valymo režimą, nešvarumų ant grindų kiekį (kai įjungtas automatinis režimas) ir akumuliatoriaus būseną. Automatiniu režimu ekrane naudojamas spalvinis kodas, nurodantis purvo kiekį: turkio spalva – nešvarumų nėra arba mažas kiekis, mėlyna – vidutinis kiekis, o violetinė – aukštas susipurvinimo laipsnis.
180 ° pasukama jungtis ir LED apšvietimasVCS 3 Nano lengvai aplenkia visas kliūtis ir apšviečia net tamsiausius kampus – kruopščiam valymui be jokių kompromisų.
Ypač lengvas ir kompaktiškas
- Siurblys sveria vos apie 2,3 kg, tad dirbant su juo nebereikės įtempti jėgų, ypač valant laiptus ar virš galvos.
- Dar daugiau – rankiniu režimu jis dar lengvesnis ir be priedų sveria tik apie 1,4 kg.
HEPA galia daugiau nei 99,9 % dalelių filtravimui
- Kvėpuokite lengvai: naudojant HEPA filtrą patalpų oras visada bus švarus ir sveikas.
- Sulaiko 99,9 % ore pasklidusių dalelių (išbandyta pagal EN IEC 62885-4:2020/A1:2023 standartą) – idealiai tinka alergiškiems žmonėms.
- Higieniškiems ir švariems namams be dulkių ir alergenų.
Efektyvus turbo šepetys
- Pažangiausia grindų antgalių technologija su elektrine pavara užtikrina kruopštų visų tipų grindų valymą.
- Puikiai suprojektuotas sandarinimas garantuoja maksimalią siurbimo galią ir efektyvų purvo šalinimą, net jei tenka kovoti su įsisenėjusiais nešvarumais.
- Lengvai surenka naminių gyvūnų plaukus, dulkes ir stambius nešvarumus nuo kilimų, kietų grindų ir apmušalų.
Didelio greičio BLDC bešepetėlinis variklis – galingas ir patvarus
- Įspūdingi valymo rezultatai dėl didelio greičio ir optimalios siurbimo galios.
- Bešepetėlinė pavara užtikrina ilgaamžiškumą ir patikimumą ir prailgina dulkių siurblio tarnavimo laiką.
Palyginti tylus veikimas (maks. 79 dB)
- Idealiai tinka šeimoms, kuriose yra vaikų ir augintinių, nes nekuria papildomo nereikalingo triukšmo.
Trys valymo režimai garantuoja lankstumą ir efektyvumą
- Dirbant ekologišku režimu „eco!mode“ įrenginys sunaudoja pusę automatinio režimo energijos ir veikia net iki 50 minučių.
- Automatinis režimas – automatiniam siurbimo galios reguliavimui.
- „Boost“ režimas – maksimaliai galiai, kai reikia išvalyti sunkiai pašalinamą purvą, kad namai vėl spindėtų švara.
USB-C jungtis ir platus įrangos pasirinkimas
- Dėl USB-C jungties suderinamas su daugeliu akumuliatorių įkroviklių.
- Rasite tinkamą priedą kiekvienai valymo užduočiai – ar tai būtų plyšių antgalis, minkštų baldų šepetys ar apmušalų antgalis.
- Sieninis laikiklis vietai taupyti – idealiai tinka mažiems butams ir ankštoms erdvėms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|600
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / approx. 50 Normalus režimas: / approx. 20 Boost režimas: / approx. 10
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|240
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1100 x 250 x 224
Komplektacija
- HEPA filtras: HEPA filtras (EN 1882:1998
- Aukšto efektyvumo filtras: 1 Piece(s)
- Universalus grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Baldinis šepetys
- Priedų laikiklis
- Mažas sieninis laikiklis
Įranga
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5–12 V USB-C įkrovimo kabelis (1 vnt.) + adapteris (1 vnt.)
- Filtrų sistema be maišelių
- Baldų apmušalų antgalis
- Dulkių jutiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Laiptai
Priedai
VCS 3 Nano atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.