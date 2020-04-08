Kärcher garų valytuvai prieš koronavirusą
Higieniška švara su garais: eliminuojama* iki 99.999% apgaubtų virusų
Naikina iki 99.999% koronaviruso.* Ir bakterijų.**
Kärcher pasirūpino, kad garo valytuvų efektyvumas kovoje su virusais būtų išbandytas nepriklausomoje laboratorijoje. Rezultatas: tinkamai naudojant, įrenginiai nuo kietų paviršių pašalina iki 99,999% apgaubtų virusų*, tokių kaip koronavirusas ar gripas, ir 99.99% įprastų namų bakterijų*. Kadangi šiuo metu dezinfekavimo priemonės pirmiausia teikiamos ambulatorinei ir stacionariai priežiūrai, garų valytuvai gali svariai prisidėti prie bendros higienos – tiek privačiuose namų ūkiuose, tiek komerciniais ir pramoniniais tikslais.
Apgaubtus virusus, tokius kaip koronavirusas SARS-CoV-2, galima neutralizuoti su aukšta temperatūra. Kadangi virusai nėra mikrobai ar gyvi organizmai, ekspertai taip pat kalba apie virusų inaktyvavimą. Laboratorijoje, ant kieto paviršiaus buvo paskirstytas sertifikuotas bandymo virusas (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), kuris yra būdingas apgaubtiems virusams. Tada ši sritis buvo nuvalyta su garų valytuvo rankiniu antgaliu ir tinkama mikropluošto šluoste. Įrodyta, kad esant didžiausiam garų slėgiui ir 30 sek. valymo trukmei vienoje srityje, virusų kiekį galima sumažinti iki 99.999%.
*Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
** Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).