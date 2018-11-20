Grindų valytuvas FC 5
FC 5 grindų valymo įrenginys vienu metu valo sausą ir drėgną grindų purvą. Besisukantys voleliai nuplauna grindis, o prie volelių prikibę nešvarumai yra tiesiogiai įsiurbiami į tam skirtą talpą.
Produktai
20% didesnis valymo efektyvumas**
Automatinių ritininių šepečių dėka, grindų valymo įrenginys yra labai lengvai valdomas. Apsisukdami 500 kartų per minutę šepečiai atlieka daugybę valymo veiksmų vienu praėjimu. Tai leidžia užtikrinti higienišką švarą ir puikius valymo rezultatus, lyginant su įprasta valymo šluoste.
** FC 5 lyginant su įprasta valymo šluoste bei vertinant vidutinius valymo efektyvumo, purvo įsigėrimo bei pakraščių valymo bandymų rezultatus.
Tinka visiems kietų grindų paviršiams
Aukštos kokybės mikropluošto valymo šepečiai bei mažas likusios drėgmės kiekis leidžia naudoti grindų valymo įrenginį FC 5 kartu su Kärcher valymo ir priežiūros priemonėmis visiems standartiniams kietiems grindų paviršiams – mediniams, akmeniniams, sintetiniams ar net jautriems paviršiams, tokiems kaip parketas.
Išdžiūsta per 2 minutes
Kadangi nešvarus vanduo yra įsiurbiamas į specialų įrenginio indą ant grindų paviršiaus lieka mažai drėgmės, todėl grindys išdžiūsta greičiau nei per 2 minutes.
Mažai pastangų reikalaujantis grindų valymas
Naujos, revoliucinės grindų valymo koncepcijos dėka, drėgnas valymas dar niekada nebuvo toks paprastas – net nereikia šveisti!
Lyginant su įprastais valymo būdais sutaupoma 85% vandens
FC 5 padeda taupyti vandenį. Norint išvalyti 60 m² gyvenamojo ploto grindų reikia tik 600 ml vandens, lyginant su įprastais valymo būdais, kuriems gali prireikti nuo 5 iki 10 litrų.
Įvairios naudojimo galimybės
FC 5 yra puikus įrenginys visiems kietų grindų paviršių valymo atvejams. Voleliai sugeria ant grindų išsiliejusį skystį, o maži nešvarumai prikimba prie besisukančių volelių, nuo kurių purvas yra nusiurbamas. Todėl užtikrinama, kad grindys visuomet bus plaunamos su švariais voleliais, kurie bus pridrėkinti švariu vandeniu tik tiek, kiek reikia. Tai sutrumpina grindų džiuvimo laiką.
Unikalus valymo šepečių galvutės dizainas užtikrina tobulą grindų valymą – nuo kampų iki pakraščių.
Lanksčios jungties dėka galima lengvai išvalyti grindis po žemais baldais, siauras ar net sunkiai prieinamas vietas.
Dėl ilgo elektros laido ir lankstumo, FC 5 įrenginiu galima lengvai valyti laiptus.
Kaip naudoti
Naujasis grindų valymo įrenginys FC 5 yra lengvai valdomas ir greitai paruošiamas naudojimui. Valykite grindis – lengviau, švariau ir greičiau – dabar tai taip paprasta.
Kaip tai veikia
1) Paleidimas
2) Naudojimas
3) Valymas ir priežiūra
Priedai ir valymo priemonės
Įvairių priedų Kärcher grindų valymo įrenginiui dėka, jūs galite puikiai prisitaikyti prie bet kokių valomųjų grindų paviršių. Pavyzdžiui, įprastos valymo priemonės, tinka bet kokiems kietiems grindų paviršiams, o specialios valymo priemonės, skirtos medinėms ir akmeninėms grindims užtikrina tinkamą jų priežiūrą ir apsaugą.