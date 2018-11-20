Grindų valytuvas FC 5

FC 5 grindų valymo įrenginys vienu metu valo sausą ir drėgną grindų purvą. Besisukantys voleliai nuplauna grindis, o prie volelių prikibę nešvarumai yra tiesiogiai įsiurbiami į tam skirtą talpą.

FC 5

Produktai

Drėgnas valymas ir siurbimas* vienu metu

Būkite pasiruošę bet kokiems išbandymams su revoliuciniu Karcher FC 5 grindų valymo įrenginiu.

Revoliucinė „du viename“ valymo sistema: drėgnas valymas ir nedidelio purvo siurbimas* vienu metu. Nuolat švariu vandeniu drėkinami įrenginio šepečiai valo dulkes, sausą ir drėgną purvą, o nešvarus vanduo yra tiesiogiai įsiurbiamas į tam skirtą indą. Automatiškai valdomų ritininių šepečių dėka grindų valymas nereikalauja didelių pastangų. Rezultatas? Idealiai švarios grindys, kurios išdžiūna akimirksniu.

 

*Dėmesio: FC 5 siurbimo funkcija atliekama nuo volelių susiurbiant smulkius nešvarumus, kad voleliai grindis pasiektų švarūs. Šis įrenginys nėra dulkių siurblio pakaitalas ir neatlieka dulkių siurblio funkcijos.

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20% didesnis valymo efektyvumas**

Automatinių ritininių šepečių dėka, grindų valymo įrenginys yra labai lengvai valdomas. Apsisukdami 500 kartų per minutę šepečiai atlieka daugybę valymo veiksmų vienu praėjimu. Tai leidžia užtikrinti higienišką švarą ir puikius valymo rezultatus, lyginant su įprasta valymo šluoste.

** FC 5 lyginant su įprasta valymo šluoste bei vertinant vidutinius valymo efektyvumo, purvo įsigėrimo bei pakraščių valymo bandymų rezultatus.

cleaning performance 20%
Verschiedene Hartböden

Tinka visiems kietų grindų paviršiams

Aukštos kokybės mikropluošto valymo šepečiai bei mažas likusios drėgmės kiekis leidžia naudoti grindų valymo įrenginį FC 5 kartu su Kärcher valymo ir priežiūros priemonėmis visiems standartiniams kietiems grindų paviršiams – mediniams, akmeniniams, sintetiniams ar net jautriems paviršiams, tokiems kaip parketas.

 

Schnelle Trocknung

Išdžiūsta per 2 minutes

Kadangi nešvarus vanduo yra įsiurbiamas į specialų įrenginio indą ant grindų paviršiaus lieka mažai drėgmės, todėl grindys išdžiūsta greičiau nei per 2 minutes.

fc

Mažai pastangų reikalaujantis grindų valymas

Naujos, revoliucinės grindų valymo koncepcijos dėka, drėgnas valymas dar niekada nebuvo toks paprastas – net nereikia šveisti!

Tank

Lyginant su įprastais valymo būdais sutaupoma 85% vandens

FC 5 padeda taupyti vandenį. Norint išvalyti 60 m² gyvenamojo ploto grindų reikia tik 600 ml vandens, lyginant su įprastais valymo būdais, kuriems gali prireikti nuo 5 iki 10 litrų.

Įvairios naudojimo galimybės

FC 5 yra puikus įrenginys visiems kietų grindų paviršių valymo atvejams. Voleliai sugeria ant grindų išsiliejusį skystį, o maži nešvarumai prikimba prie besisukančių volelių, nuo kurių purvas yra nusiurbamas. Todėl užtikrinama, kad grindys visuomet bus plaunamos su švariais voleliais, kurie bus pridrėkinti švariu vandeniu tik tiek, kiek reikia. Tai sutrumpina grindų džiuvimo laiką. 

Walze Reinigung bis an den Rand

Unikalus valymo šepečių galvutės dizainas užtikrina tobulą grindų valymą – nuo kampų iki pakraščių.

Reinigung unter niedrigen Möbeln

Lanksčios jungties dėka galima lengvai išvalyti grindis po žemais baldais, siauras ar net sunkiai prieinamas vietas.

Reinigung von Treppen

Dėl ilgo elektros laido ir lankstumo, FC 5 įrenginiu galima lengvai valyti laiptus.

Kaip naudoti

Naujasis grindų valymo įrenginys FC 5 yra lengvai valdomas ir greitai paruošiamas naudojimui. Valykite grindis – lengviau, švariau ir greičiau – dabar tai taip paprasta.

Kaip tai veikia

1) Paleidimas
2) Naudojimas
3) Valymas ir priežiūra

Walzen
1. Uždėkite valymo šepečius.
Tank
2. Įpilkite švaraus vandens į tam skirtą indą.
FC 5 Reinigunsstation
3. Įpilkite 50 ml švaraus vandens į valymo stotelę.
Walze anfeuchten
4. Panardinkite valymo šepečius į švarų vandenį ir įjunkite įrenginį 5 sekundėms.
FC
5. Valykite grindis.
Tank entleeren
6. Išpilkite nešvarų vandenį iš indo.
FC abstellen
7. Įpilkite 200 ml švaraus vandens į valymo stotelę ir įjunkite įrenginį 30-60 sekundžių.

Priedai ir valymo priemonės

Įvairių priedų Kärcher grindų valymo įrenginiui dėka, jūs galite puikiai prisitaikyti prie bet kokių valomųjų grindų paviršių. Pavyzdžiui, įprastos valymo priemonės, tinka bet kokiems kietiems grindų paviršiams, o specialios valymo priemonės, skirtos medinėms ir akmeninėms grindims užtikrina tinkamą jų priežiūrą ir apsaugą.

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