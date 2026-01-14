Spiralinės žarnos komplektas
10 m spiralinė žarna, daugiafunkcinis purškimo pistoletas, 1 žarnų jungtis su apsauga nuo sisivijimo, 1 1 žarnų jungtis su apsauga nuo susivijimo ir Aqua Stop mechanizmu, čiaupo jungtis G3/4, žalvarinė čiaupo jungtis prijungimui prie namų viduje esančių čiaupų, sieninis laikiklis.
Naujasis spiralinių žarnų komplektas yra puikiai tinkantis reguliariam laistymui mažesniuose soduose, terasose, balkonuose bei stovyklavietėse. Panaudojus, žarna visada atgauna savo kompaktišką formą ir gali būti kompaktiškai laikoma ant sieninio laikiklio. Daugiafunkcinio purškimo pistoleto pagalba net ir stipresni nešvarumai ant sodo įrankių gali būti lengvai pašalinami. Be to, komplekte yra čiaupo jungtis, kuri sudaro galimybę prijungti spiralinę žarną prie virtuvės čiaupų ir t.t.Todėl šis komplektas - puikus pagalbininkas, tinkantis visiems laistymo atvejams. Nebereikia suvynioti ir išvynioti sunkių žarnų ar nešioti laistytuvų. Komplektą sudaro: 10 m UV-atspari spiralinė žarna be ftalatų, daugiafunkcinis purškimo pistoletas, 1 x žarnos jungtis su apsauga nuo susivijimo, 1 x žarnos jungtis su apsauga nuo susivijimo ir Aqua Stop mechanizmu, G3/4 čiaupo jungtis, čiaupo jungtis, skirta prijungimui prie namų viduje esančių čiaupų, ir sieninis laikiklis.
Savybės ir privalumai
1 žarnos jungiklis su apsauga nuo susipynimo.
1 žarnos jungiklis su apsauga nuo susipynimo ir "Aqua Stop" mechanizmu.
Čiaupo jungtis G3/4
Jokio nepatogaus žarnos išvyniojimo ir suvyniojimo ir sunkių laistytuvų nešiojimo.
Jungtis su vidiniu žalvario sriegiu.
- Spiralinės žarnos prijungimui prie įvairių prietaisų.
Daugiafunkcinis purkštuvas su 4 skirtingai režimais.
Žarna yra kompaktiškai susukama.
- Patogus laikymas tvarkingam sodui.
Spiralinė žarna, atspari ultravioletiniams spinduliams bei kilpų susidarymui (10 m)
- Nekenkia sveikatai.
Montuojamas prie sienos
- Lengvai montuojamas prie sienos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|570 x 100 x 100
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
