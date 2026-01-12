Impulsinis, žiedinis ir sektorinis purkštuvas PS 300
Impulsinis, žiedinis ir sektorinis purkštuvas PS 300, tinkamas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų laistymui. Apima iki 706 m2 plotą. Purkštuvai gaminami su įsmeigiamu arba užstumiamu pagrindu. Purkštuvas lengvai jungiamas su sodo žarna ir tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Reguliuojamas purškimo kampas
- pvz. laistyti plotams po medžiais
Tvirtas smaigas, tinkamas nelygiam reljefui
- Garantuotas stabilumas ir patvarumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Water volume
|18,5 l/min
|Purškimo diametras 2 bar
|≤ 25 m
|Purškimo diametras 4 bar
|≤ 30 m
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|52 x 113 x 212