Žarnų vežimėlis HT 3.420 Kit 1/2"
Laistymo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena stūmimui, kampine jungtimi, sklandžiai veikiančia vyniojimo rankena ir novatoriška sulankstymo funkcija kompaktiškam sandėliavimui. Pilnai sumontuotas.
Sumontuotas HT 3.420 ½“ žarnų vežimėlio komplektas idealiai tinka laistyti vidutinio dydžio ir dideles teritorijas bei sodus. Lengva sandėliuoti, neužima daug vietos, įdiegus naujovišką sulankstymo funkciją. Techninė informacija: reguliuojamo aukščio rankena, 20 m 1/2" PrimoFlex® žarna, antgalis, 3 žarnų jungtys, 1 žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu, G3/4 čiaupo jungtis ir G1/2 reduktorius. Talpa: 40 m 1/2" žarna arba 30 m 5/8" žarna arba 20 m 3/4" žarna. Sodo priežiūra be jokių trikdžių.
Savybės ir privalumai
1 žarnos jungtis su "Aqua Stop" mechanizmu.
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m.
3 žarnos jungtys.
Paruošta naudojimui.
Lengvai besisukanti rankena.
Sriegio čiaupo jungtis G3/4 su G1/2 sriegio reduktoriumi.
Dideli ratukai
Reguliuojamo aukščio rankena.
Talpumas: 40 m 1/2" žarna arba 30 m 5/8" žarna arba 25 m 3/4" žarna.
Žarnos suvyniojimo funkcija.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vamzdžio ilgis (m)
|20
|Žarnos pajėgumas (m)
|max. 20 (1/2")
|Sprogstantis slėgis (bar)
|24
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|2,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|390 x 450 x 700
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Žarnų vežimėlis HT 3.420 Kit 1/2" atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.