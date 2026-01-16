Žarnų vežimėlis HT 3.420 Kit 1/2"

Laistymo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena stūmimui, kampine jungtimi, sklandžiai veikiančia vyniojimo rankena ir novatoriška sulankstymo funkcija kompaktiškam sandėliavimui. Pilnai sumontuotas.

Sumontuotas HT 3.420 ½“ žarnų vežimėlio komplektas idealiai tinka laistyti vidutinio dydžio ir dideles teritorijas bei sodus. Lengva sandėliuoti, neužima daug vietos, įdiegus naujovišką sulankstymo funkciją. Techninė informacija: reguliuojamo aukščio rankena, 20 m 1/2" PrimoFlex® žarna, antgalis, 3 žarnų jungtys, 1 žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu, G3/4 čiaupo jungtis ir G1/2 reduktorius. Talpa: 40 m 1/2" žarna arba 30 m 5/8" žarna arba 20 m 3/4" žarna. Sodo priežiūra be jokių trikdžių.

Savybės ir privalumai
1 žarnos jungtis su "Aqua Stop" mechanizmu.
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m.
3 žarnos jungtys.
Paruošta naudojimui.
Lengvai besisukanti rankena.
Sriegio čiaupo jungtis G3/4 su G1/2 sriegio reduktoriumi.
Dideli ratukai
Reguliuojamo aukščio rankena.
Talpumas: 40 m 1/2" žarna arba 30 m 5/8" žarna arba 25 m 3/4" žarna.
Žarnos suvyniojimo funkcija.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis (m) 20
Žarnos pajėgumas (m) max. 20 (1/2")
Sprogstantis slėgis (bar) 24
Spalva Juoda
Svoris (kg) 2,3
Svoris (su pakuote) (kg) 4,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 390 x 450 x 700

Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.

Įranga

  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
