Plaunantis siurblys SE 4 Go!Further
„SE 4 Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos plaunantis siurblys, kurio sudėtyje yra 25 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais, tokiais kaip apmušalų antgalis augintinių plaukams.
Plaunantis siurblys, žengęs dar vienu žingsniu toliau – tai riboto leidimo juodas „SE 4 Go!Further“, kurio sudėtyje yra 25 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais ir užtikrinantis geriausius valymo rezultatus ir aukštą patogumo lygį. Su SE 4 plaunančiu siurbliu, išsiskiriančiu savo patrauklia rogių konstrukcija, lengva atlikti higienišką giluminį daugelio tekstilės paviršių valymą. Su išbandyta „Kärcher“ purškimo ir ištraukimo technologija gausite geriausius valymo rezultatus: švarus vanduo iš čiaupo su „Kärcher“ kilimų valikliu RM 519 giliai įpurškiamas į tekstilės pluoštą veikiant slėgiu, o tada siurbiamas atgal kartu su atskirtu purvu – idealiai tinka šeimoms, alergiškiems žmonėms ir namams, kuriuose yra augintinių. Tai daugiafunkcis „trys viename“ gaminys, kurį taip pat galima naudoti kaip visavertį drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį. Didelė permatoma 4 l švaraus vandens talpykla yra atspari smūgiams ir nuimama, todėl ją lengva pripildyti ir ištuštinti. Dėl „trys viename“ nešiojimo rankenos konteinerį ypač patogu nešti, atidaryti, uždaryti ir ištuštinti. Komplekte esančius priedus galima tvarkingai laikyti ant paties įrenginio. Po naudojimo įrenginį lengva išvalyti, taip užtikrinant ilgą tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Išbandyta Kärcher technologija optimaliems valymo rezultatamsGiluminis tekstilės paviršių pluoštų valymas. Paprastas ir greitas valymas su efektyvia purškimo ir ištraukimo technologija. Mažas liekamosios drėgmės lygis, greitas tekstilės paviršių džiūvimas.
Nuimama švaraus vandens talpaŠvaraus vandens talpą lengva pripildyti ir ištuštinti, nereikia atidaryti siurblio. Atsparus smūgiams ir permatomas konteineris užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Švaraus vandens talpa lengvai įstatoma į įrenginį.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 25 % perdirbto plastiko¹⁾. Valymo priemonės butelis 100 % pagamintas iš perdirbto plastiko²⁾ Pakuotei gaminti buvo panaudota mažiausiai 80 % perdirbto popieriaus
Itin lanksti 2-in-1 žarna
- Integruota purškimo žarna užtikrina didesnį patogumą valant.
- Ilga, ypač lanksti siurbimo žarna, kad valyti būtų patogiau.
- Rankena su užrakto funkcija nuolatiniam purškimui valant didelio ploto tekstilinius paviršius.
Daugiafunkcis 3-in-1 įrenginys
- Universalus panaudojimas – tekstilės paviršių valymas purškimo ir ištraukimo būdu arba drėgnas ir sausas kilimų ir kietų grindų siurbimas naudojant atitinkamus priedus.
Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Sukurta taip, kad būtų patogu pernešti, atidaryti, uždaryti ir ištuštinti talpą.
Ergonomiški priedai purškimo ir ištraukimo funkcijai, šlapiam ir sausam valymui
- Lengvas priedų tvirtinimas ir nuėmimas vos vienu paspaudimu.
- Ergonomiškas purškimo-ištraukimo antgalis, pritaikytas didelio ploto kiliminėms dangoms, suteikia daugiau patogumo.
- Universaliai pritaikomas priedams, skirtiems sausam ir drėgnam valymui, pvz., grindų antgalis kietoms grindims ir kilimams, taip pat suderinamas su kitais priedais, skirtais sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.
Praktiškas priedų saugojimas
- Priedus ir purškimo-ištraukimo žarną galima tvarkingai saugoti ant įrenginio korpuso. Taip viskas išlieka tvarkinga ir visada po ranka, kai reikia.
- Įrenginys turi patogią lentynėlę, kurioje galima laikyti kempinėles, šluostes ir kitus smulkius daiktus, kuriuos lengva pasiekti valymo metu.
- Praktiškas laikiklis, kad būtų patogu laikyti elektros laidą.
Tvirtas prietaiso korpusas ir smūgiams atspari švaraus vandens talpa
- Patvarus dizainas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Darbinis plotis (mm)
|227
|Švaraus vandens talpa (l)
|4
|Nešvaraus vandens talpa (l)
|4
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laidas (m)
|6
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 385 x 535
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
¹⁾ Tik gaminys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus. / ²⁾ Valymo priemonės butelio korpusas, išskyrus dangtelį ir etiketę.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbimo vamzdžiai: 2 Piece(s), 0.5 m, Plastikas
- Kilimų plovimo antgalis su įdėklu kietoms dangoms: 227 mm
- Baldų apmušalų plovimo antgalis: 88 mm
- Plyšių plovimo antgalis
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Įdėklai skirti valyti kietas grindis ir kilimus
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Antgalis baldų apmušalams valyti nuo gyvūnų plaukų
- Poroloninis filtras
- Valymo priemonė: Kilimo valiklis RM 519, 1 l
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s)
- 2-in-1 komforto sistema: integruota išpurškimo ir siurbimo žarna
Įranga
- Bamperis
- Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Vieta mažų detalių saugojimui
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Minkšti baldai
- Kilimai
- Automobilių sėdynės
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai
- Čiužiniai
Priedai
Valymo priemonės
SE 4 Go!Further atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.