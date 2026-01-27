Sodo siurblys BP 5.000 Garden *EU
Patvarus ir galingas sodo siurblys BP 5.000 puikiai tinka ekologiškam ir ekonomiškam sodo laistymui naudojant vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip statinės ar rezervuarai.
Sumanus sodo laistymas: Dėl didelės siurbiamosios galios ir slėgio našumo kompaktiškas ir ilgaamžis Kärcher sodo siurblys BP 5.000 Garden leidžia patogiai, aplinkai nekenksmingai ir taupiai naudoti vandenį iš vandens statinių, rezervuarų ir kt. Tvirto siurblio mažas svoris, todėl jį galima patogiai transportuoti dėl ergonomiškos rankenos. Sodo siurblys nereikalauja priežiūros ir gali būti prijungtas be įrankių. Didelis kojinis jungiklis leidžia patogiai įjungti ir išjungti siurblį neapkraunant nugaros. Siurblys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, tai užtikrina ilgaamžiškumą. Taip pat galima pratęsti penkerių metų garantiją. BP 5.000 Garden taip pat galima integruoti automatinę Start/Stop funkcija, sumontavus elektroninį slėgio jungiklį. Jis gali būti naudojamas kaip vandens tiekimo įrenginys namuose.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisKärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.
Patogus kojinis jungiklis.Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Optimali siurbimo funkcijaKokybiškas siurblys lengvai pumpuoja vandenį iš 8 m gylio, pavyzdžiui, iš cisternos.
Atskira pripildymo ertmė
- Paprasta užpildyti prieš naudojimą
Vandens išleidimo anga
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Optimaliai suprojektuoti adapteriai
- Optimali sandariklių sistema, užtikrinantį lengvą siurblio pajungimą be įrankių
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|650
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 5000
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 40
|Vandens slėgis (bar)
|max. 4
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,5
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|372 x 186 x 231
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
- Dvipusio prijungimo adapteris G 1 siurbliams
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
- Ergonomiška rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
Priedai
BP 5.000 Garden *EU atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.